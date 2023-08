TSV Essingen verpasst eine Überraschung gegen die SG Sonnenhof Großaspach

Der TSV Essingen muss weiter auf die ersten Heimpunkte warten. Das Team von Trainer Simon Köpf hat am Freitagabend mit 0:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach verloren. Ein Punktgewinn gegen den „Dorfklub“ wäre durchaus möglich gewesen. Die größte Chance auf einen Treffer hatte Patrick Funk. Beim Stande von 0:0 vergab er einen Elfmeter.

Großaspach legt gut los

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die Gäste direkt auf Betriebstemperatur. Bereits in der zweiten Minute gab es zwei Freistöße in aussichtsreichen Positionen. Gefährlich wurden diese allerdings nicht. In Minute sieben hatte Dominik Salz die ganz große Möglichkeit zur Gästeführung. Nach einem Chip–Ball von Bastian Frölich zog Salz freistehend ab. Jerome Weisheit verhinderte mit einer starken Parade den 0:1–Rückstand. Vier Minute später setzte auch Essingen erste Offensiv–Akzente. Der Abschluss von Felix Nierichlo ging allerdings über das Tor. Nur Sekunden später stand Salz auf der anderen Seite wieder im Mittelpunkt. Der Stürmer fand allerdings seinen Meister in Weisheit, der mit den Fäusten parierte, Es war eine muntere Auftaktphase in Essingen. In der 21. Minute zog Volkan Celiktas auf Höhe des Sechzehners ab, doch der Abschluss war letztlich kein Problem für Weisheit.

Elfmeter für Essingen

In der 25. Minute brandete großer Jubel auf. Schiedsrichter Daniel Leyhr entschied auf Elfmeter, nach einem Handspiel von SG–Spieler Frölich. Patrick Funk hatte nun die große Möglichkeit zur 1:0–Führung. Der Ball ging allerdings flach links am Tor vorbei. „Den muss ich natürlich machen. Das ärgert mich brutal, weil es die Jungs einfach verdient gehabt hätten, für den Aufwand, den wir betrieben hatten“; berichtete Patrick Funk. So stand es weiterhin 0:0. Nach einer kurzen Trinkpause hatten die Essinger die nächste dicke Möglichkeit. Janik Wiedmann köpfte den Ball haarscharf am Tor vorbei (29.). Wenige Minuten vor der Pause ging der Favorit mit 1:0 in Führung. Anthony Mbem–Som schlenzte den Ball ins lange Eck, nachdem er zuvor den nicht gut geklärten Ball von Weisheit eroberte (42.). Zur Pause stand es 1:0 für die Gäste.

Die Mannschaft von Simon Köpf hat mehr vom Spiel

Die zweite Hälfte war längst nicht mehr so chancenreich, wie noch die erste. Essingen hatte mehr vom Spiel, allerdings ohne wirklich zwingende Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Sonnenhof Großaspach lauerte dagegen eher auf Konter. Es lief bereits die 70. Minute als Mbem–Som die große Möglichkeit zur 2:0–Führung hatte, doch Weisheit hatte etwas dagegen. Er parierte glänzend. Die Uhr tickte nun gnadenlos gegen Essingen, die Mannschaft von Simon Köpf warf alles nach vorne. Doch wirklich gefährlich sollte es vor dem SG–Tor nicht mehr werden — auch nicht in der fünfminütigen Nachspielzeit. So blieb es letztlich beim knappen, aber nicht unverdienten 1.0–Erfolg für die SG Sonnenhof Großaspach. „Ein Punkt wäre auf jeden möglich gewesen. Über weite Strecken haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Jetzt heißt es Mund abputzen und an den Punkten arbeiten, die wir noch optimieren können. Dann bin ich optimistisch, dass wir unsere Punkte holen“; so Patrick Funk. Trainer Simon Köpf bewertete den Auftritt seiner Mannschaft folgendermaßen: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht gegen den Topfavorit der Liga. Wir haben Paroli geboten und mit dem Elfmeter die große Chance zur Führung. Dass der Ball vorbeigeht passiert mal, es tut aber trotzdem weh. Danach haben wir gleich noch die Kopfballmöglichkeit. Wenn wir in Führung gehen, läuft das Spiel vielleicht komplett anders. In der zweiten Halbzeit habe ich von Großaspach nicht mehr viel gesehen, dann haben fast nur noch wir gespielt. Leider wurden wir aber nicht mehr so richtig zwingend nach vorne.“ Am kommenden Samstag tritt der TSV beim FC Nöttingen an. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

TSV: Weisheit - Ruth, Etemi, Ruther, Lang - Funk (85. Leidenbach), Nierichlo - Wiedmann (64. Kilic), Sapina, Melo - Groiß (71. Seifert)