TSV Essingen kassiert eine 1:5–Packung

Es war nicht der Abend der Ostalb–Oberligisten in der dritten Runde des WFV–Pokals. Neben Normannia Gmünd ist auch der TSV Essingen in der dritten Runde des WFV–Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf verlor am Dienstagabend mit 1:5 bei Verbandsliga–Aufsteiger TSV Oberensingen. Die Tore erzielten Patrick Werner (1:0, 4. Minute/2:0, 20. Minute/4:1, 81. Minute), Samuel Bosler (3:1, 67. Minute) und Yannik Kögler (5:1, 86. Minute). Für Essingen traf Erman Kilic zum 1:2 in der 46. Minute.