Stern Mögglingen II verteidigt den Titel

{:tag :bold, :attrs {:class „character“, :displayname „a_fett“, :name „bold"}, :content [“ „]}(an) - Es war ein Turniertag ohne jegliche gelbe Karte, Zeitstrafe mit sehr fairen Spielen auf einem hohen fußballerischen Niveau. Am Ende hatten bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften 2023/2024 in Essingen die Titelverteidiger vom 1. FC Stern Mögglingen die Nase vorne und wurden verdienter Turniersieger. Im Endspiel hatten die Mögglinger den TSV Ruppertshofen mit 3:0 bezwungen. Platz drei ging an den FC Ellwangen.

In den Gruppenspielen um die Hallen-Bezirksmeisterschaften 2023/2024 konnte sich in der Gruppe A der 1. FC Stern Mögglingen I durchsetzen und wurde mit sechs Punkten vor dem punktgleichen TSV Hüttlingen Gruppenerster. Hüttlingen war nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei gelandet. Dritter wurde der FC Alfdorf mit vier Punkten und den vierten Platz belegte der TSV Ruppertshofen II mit einem Zähler.

In der Gruppe B war ebenfalls der 1. FC Stern Mögglingen, dieses Mal die zweite Mannschaft mit neun Punkten nicht zu stoppen. Auf Platz zwei folgte mit vier Punkten der 1. FC Normannia Gmünd. Dritter mit drei Punkten wurde der TSV Ruppertshofen I vor dem FC Ellwangen 1913 mit einem Punkt. In den Viertelfinalspielen musste dann gleich zwei mal die Entscheidung vom Punkt aus fallen. So setzte sich der FC Ellwangen mit 4:3 nach Zehn-Meter-Schießen gegen den 1. FC Stern Mögglingen I durch. Die zweite Mannschaft des FC Stern bezwang im nächsten Spiel den TSV Ruppertshofen II mit 2:0. Ebenfalls vom Punkt aus konnte Ruppertshofen I gegen den TSV Hüttlingen gewinnen. Im letzten Viertelfinale schlug der FC Alfdorf den 1. FC Normannia Gmünd mit 2:0. In den Halbfinals setzte sich Mögglingen II mit 4:0 gegen Ruppertshofen II durch und der 1. FC Normannia gewann mit 7:4 (10-Meter-Schießen) gegen den TSV Hüttlingen. Der FC Stern II gewann gegen Ellwangen mit 4:2 und der TSV Ruppertshofen I gewann gegen den FC Aldorf mit 3:1. Bei den Platzierungsspielen konnte der TSV Ruppertshofen II mit einem 3:2 über den TSV Hüttlingen den siebten Platz belegen. Der 1. FC Normannia Gmünd gewann in seinem besten Spiel mit 2:0 gegen den 1. FC Stern Mögglingen II. Im Spiel um Platz drei konnte der FC Ellwangen ein überraschend deutliches 5:1 gegen den FC Alforf erzielen. Im Endspiel konnte der 1. FC Stern Mögglingen II, die beste Mannschaft des Turniers, den TSV Ruppertshofen mit 3:0 besiegen.

Die Siegerehrung in Essingen wurde anschließend vom Bezirksspielleiter Roland Wagner, der das Turnier geleitet hatte, vom Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg Hans-Joachim Seuferlein und dem Fußballbezirksvorsitzenden Jens-Peter Schuller vorgenommen.