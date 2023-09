Starker Teamauftritt bei der DM

In Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald wurden auf einer zweieinhalb Kilometer langen Runde durch die Stadt und entlang der Nagold die deutschen Meisterinnen und Meister im Zehn–Kilometer–Straßenlauf ermittelt.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten die 728 Teilnehmer mit hohen Temperaturen von bis zu 28 Grad zu kämpfen. Noch nie in der 22–jährigen Geschichte dieser Meisterschaft gab es ein qualitativ so hochkarätiges Teilnehmerfeld. Mittendrin das Langstreckenteam des LAC Essingen, das auf der flachen Strecke eine sichtbar geschlossene Mannschaftsleistung zeigte und unter diesen Bedingungen mit guten Zeiten überzeugen konnten.

Im ersten Lauf des Tages konnten sich Alexander Götz (M45), Martin Winkler (M40) und Rainer Strehle, der zur Unterstützung des Teams in der Altersklasse M45 an den Start ging, mit guten Laufzeiten auf dem fünften Platz der Teamwertung M35 bis M45 einreihen. Christian Frey (Männer) lief bei seinem DM–Debüt vier konstante Runden und die drittbeste Einzelzeit aller Essinger Läufer.

Der Älteste im Essinger Team, Günther Maslo (M70) lief als Fünfter seiner Altersklasse in 49:38 Minuten über die Ziellinie und erzielte damit die beste Einzelplatzierung des Essinger Teams. Thomas Jäger (M65) als Zehnter (42:54 Minuten) lief lange in der Spitzengruppe seiner Altersklasse mit. Zusammen mit Roland Pfeiffer (55:19 Minuten) erreichte das Team M65+ einen hervorragenden vierten Platz.

Am Ende fehlten ganze 1:33 Minuten zum Bronzerang. Eine weitere Top–Ten–Platzierung ging an Wolfgang Schmidt (M60). Der deutsche Doppelmeister über die 800 Meter und 1500 Meter konnte sich auch unter den Langstreckenläufern auf dem achten Platz (40:16 Minuten) gut in Szene setzen. Zusammen mit Stefan Donn (M50) und Reiner Lutz (M55) wurde die Mannschaft mit dem achten Platz belohnt. Die Essinger können somit auf eine starken Teamauftritt zurückblicken.

