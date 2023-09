Außer Spesen nichts gewesen hieß es am Samstag für die beiden Oberliga-Teams von der Ostalb. Der TSV Essingen kassierte eine 1:5-Niederlage beim SSV Reutlingen. Normannia Gmünd unterlag beim ATSV Mutschelbach mit 1:3.

Für den TSV Essingen startete die Partie ideal. Dean Melo erzielte in der zwölften Minute das 1:0. Doch noch vor der Pause machte der SSV aus einem 0:1-Rückstand ein 3:1. Der frühere VfR Spieler Mattia Trianni schnürte dabei einen Doppelpack (1:1/17. Minute; 3:1/45.+1). Das 2:1 erzielte Ricardo Gorgoglione (32.). In der 71. Minute erzielte Trianni das 4:1. Donat Morina machte in der 88. Minute den 5:1-Endstand perfekt. Der 1. FC Normannia Gmünd kassierte alle drei Gegentreffer bereits in Hälfte eins. Felix Kendel (13.), Robin Mörmann (27.) und Dennis Klemm (39.) sorgten für eine 3:0-Pausenführung. Louis Kaspar konnte in der 73. Minute auf 1:3 verkürzen, für mehr reichte es am Ende nicht.

In der Verbandsliga mussten die Sportfreunde am sechsten Spieltag zwar erstmals Punkte abgegeben, allerdings bleiben sie weiterhin unbesiegt. Die Mannschaft von Stefan Schill spielte zu Hause 0:0 gegen den Tabellendritten VfL Pfullingen. Dorfmerkingen ist weiterhin Spitzenreiter.

Die Formkurve zeigt weiter nach oben: Der SV Neresheim konnte in der Landesliga den zweiten Saisonsieg feiern. Gegen Aufsteiger FC Srbija Ulm gab es ein 3:2. Der Siegtreffer fiel dabei in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Ismale Kone brachte Neresheim in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. In der 62. kam Ulm nach einem Eigentor von Adnan Zahirovic zum Ausgleich. 15 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ging Ulm erstmals in Führung. Stefan Mladenovic war der Torschütze. Neresheim steckte aber nicht auf und nur drei Minuten später traf Mike Marinaek zum 2:2. Dominik Pfeifer erzielte per Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer. Der SV Waldhausen ist an diesem Sonntag zu Gast beim TSV Weilimdorf. Spielbeginn ist um 15 Uhr.