Sportplatz am Samstag: Der TSV Essingen feiert einen Auswärtssieg in Offenburg — Waldhausen setzt sich im Ostalb–Duell durch

Auswärts läuft es beim TSV Essingen. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf hat mit 4:1 beim Schlusslicht Offenburger FV gewonnen. Die Essinger Tore erzielten Filip Sapina (0:1, 19. Minute/1:3, 43.), Dean Melo (1:2, 39.) und Yusuf–Serdar Coban (1:4, 86.). Dimitrios Tsolakis erzielte das zwischenzeitliche 1:1 aus Sicht der Offenburger (27.). Der 1. FC Normannia Gmünd dagegen kassierte die erste Saison–Niederlage. Im Staufer–Derby musste man sich dem 1. Göppinger SV zu Hause mit 1:3 geschlagen geben. Frederik Schumann erzielte bereits in der fünften Minute das 1:1 für Göppingen. Nur drei Minuten später glich Gentian Lekaj aus. Maximilian Ziesche (17.) und Tyron Profis sorgten für den Auswärtssieg.

In der Verbandsliga hat die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach den zweiten Punkt der Saison geholt. Gegen den Aufsteiger TV Echterdingen spielte die Mannschaft von Trainer Patrick Faber 1:1. Caglar Celiktas brachte die Gäste bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später glich Benjamin Schiele aus. Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen ist an diesem Sonntag um 15 Uhr beim GSV Maichingen im Einsatz.

In der Landesliga gewann der SV Waldhausen mit 4:2 gegen den TSGV Waldstetten. Einen ausführlichen Spielbericht können Sie bereits auf unserer Homepage lesen. Der SV Neresheim tritt an diesem Sonntag im Kellerduell beim 1. FC Bargau an. Los geht es um 15 Uhr.