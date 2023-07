Sieben Tore für das gute Gefühl

Nach dem kampflosen Einzug in die dritte Pokalrunde hat der TSV Essingen kurzfristig ein Testspiel beim Landesligisten TSV Bad Boll vereinbart. Dabei gab es einen souveränen und deutlichen 7:1–Sieg.

Türkspor Neu–Ulm konnte aufgrund von Spielermangel nicht zum Pokalspiel antreten, der TSV Essingen stand somit bereits seit Freitagmittag in der dritten Runde um den WFV–Pokal und trifft dort auf den TSV Oberensingen. Sehr froh war man in Essingen, dass der TSV Bad Boll so kurzfristig für ein Testspiel bereitstand: „Das war natürlich top, damit wir im Rhythmus bleiben konnten“ so Patrick Auracher, der momentan Simon Köpf (Urlaub) als Cheftrainer vertritt.

Im Spiel sah Auracher dann viele positive Dinge von seiner Mannschaft. Bereits nach knapp einer halben Stunde stand es gegen den ambitionierten Landesligisten 4:0 für den Oberligisten. „Bad Boll hat versucht, uns hoch anzulaufen. Wir sind ruhig geblieben, haben den Ball laufen lassen und die Räume richtig gut bespielt.“

Drei Mal Niklas Groiß (6./21./32.) und Tim Seifert (30.) trafen vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause hatte Bad Boll seine stärkste Phase und kam durch Colic zum 1:4–Anschlusstreffer (54.). Lukas Rösch (62.), Dean Melo (64.) und Yusuf Coban (75.) legten drei Tore nach, sodass am Ende ein 7:1 auf der Anzeigetafel stand. Der Konkurrenzkampf vor dem Ligaauftakt gegen den FC Denzlingen ist laut Auracher auf einigen Positionen sehr eng. Es gilt abzuwarten, wer dann am ersten Spieltag in der Carento–Arena in Essingen in der Startformation stehen wird. „Jetzt haben wir uns nochmal ein gutes Gefühl geholt für den ersten Spieltag. Als Trainer ist das natürlich schön, wenn man mehrere Optionen hat für die Aufstellung.“