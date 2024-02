Im Januar erreichten die Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg und die örtlichen Wildtierbeauftragten mehrere Sichtungsmeldungen mit Wolfsverdacht aus den Landkreisen Göppingen und Ostalb.

Mithilfe von Fotos und Videos konnten die Sichtungen am 15. Januar bei Bad Ditzenbach (Landkreis Göppingen) und am 16. Januar bei Oberkochen (Ostalbkreis) bestätigt und als sichere Wolfsnachweise (C1) eingestuft werden. Das Umweltministerium hat darüber informiert.

Urinprobe weist „GW3817m“ nach

Am 17. Januar wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Essingen an einer potenziellen Wolfsfährte eine Urinprobe genommen. Die genetische Analyse der Probe am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik weist nun den Wolfsrüden mit der Bezeichnung „GW3817m“ nach.

Es wird davon ausgegangen, dass die Sichtungsmeldungen mit diesem Individuum zusammenhängen. Der Wolf „GW3817m“ wurde am 24. Dezember 2023 über genetische Untersuchungen von Abstrichproben aus Schramberg im Landkreis Rottweil erstmals nachgewiesen.

Wolf befindet sich wohl auf Wanderschaft

Seit den genannten Nachweisen sind keine weiteren Hinweise bekannt geworden, dass sich das Tier noch in der Region befindet. Es wird vermutet, dass sich dieser Wolf auf Wanderschaft befindet. Seine Herkunft ist nicht bekannt.

Die Gemeinde Essingen im Landkreis Ostalb liegt außerhalb der Fördergebiete Wolfsprävention. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend per Mail der FVA in Freiburg gemeldet werden: [email protected]

Für das Monitoring zuständig ist die FVA, auf deren Homepage ausführliche Informationen zum Thema Wolf zu finden sind, auch FAQs zu möglichen Begegnungen von Mensch und Wolf.

Weitere Informationen, auch zum Herdenschutz, sowie Daten zu Wolfsichtungen im Land, gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums.