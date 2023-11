Schönbach schafft es in die „SuperHalfs Hall of Fame“

Olaf Schönbach vom LAC Essingen hat es in die „SuperHalfs Hall of Fame“ geschafft.

„SuperHalfs“ ist eine europäische Halbmarathon-Laufserie. Die Auswahl zum Zusammenschluss der Halbmarathons in Lissabon, Prag, Kopenhagen, Cardiff und Valencia. Die Laufserie richtet sich sowohl an Profis als auch an Amateur-Sportler. Ziel ist es, die fünf Rennen innerhalb der festgelegten Zeit von 36 Monaten zu absolvieren. Dabei kann jeder Läufer die Serie in beliebiger Reihenfolge absolvieren. Die zeitliche Begrenzung auf 36 Monate beginnt mit dem Datum des ersten Rennens des jeweiligen Läufers. Nach Abschluss aller fünf Rennen erhalten die Läufer eine „SuperMedal“ und werden Mitglied der „SuperHalfs Hall of Fame“.

Nachdem Olaf Schönbach vom LAC Essingen im Jahr 2022 in Prag, Lissabon, Kopenhagen und Cardiff vier der fünf Läufe im Rahmen der Super Half Serie absolviert hatte stand in Valencia der abschließende fünfte Lauf auf dem Programm. Dabei wurde Schönbach diesmal von Edmund Hetzel (M60) sowie Ernst Wolf (M75), zwei Freunden aus dem Essinger Lauftreff, unterstützt. Die Ankunft in Valencia war zwei Tage vor dem Halbmarathon. Zur Einstimmung auf den Lauf stand am Samstag noch ein Besuch der Kathedrale in Valencia und der imposanten Altstadt, sowie für die Architekturinteressierten, die Ciudad de las Artes y las Ciencias Valencia, an.

Mit guter Laune gingen die drei LACler am frühen Sonntagmorgen zusammen 19.490 Teilnehmern zum Start in die jeweiligen Startgruppen. Bei optimalen Witterungsbedingungen (15 Grad und trocken) verfolgte jeder der Essinger sein eigenes Ziel. Olaf Schönbach finishte in 1:49:04 Stunde und Edmund Hetzel in 1:51:44 Stunden. Die beiden hatten sich etwas sich etwas bessere Zeiten vorgestellt.

Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen, denn vor einer solchen fantastischen Kulisse zu laufen war ein faszinierendes Ereignis. Älteste des Essinger Trios, Ernst Wolf, erfuhr im Ziel nur Glücksmomente. Nach nicht optimaler Vorbereitung finishte der Essinger in starken 2:01.01 Stunden. Die drei können auf ein ereignisreiches Wochenende zurückblicken.