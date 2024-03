Ruther und Ruth lassen den TSV Essingen jubeln

Der Oberligist TSV Essingen ist in diesem Jahr bislang nicht zu stoppen. Das Team von Trainer Simon Köpf feierte im dritten Pflichtspiel den dritten Sieg. Gegen den FC Holzhausen gab es ein 2:0.

Zwei Änderungen musste Trainer Simon Köpf im Vergleich zum Derbysieg bei der Normannia vornehmen: Patrick Auracher (verletzt) und Lukas Rösch (krank) mussten passen. Dafür rückten Erman Kilic und Jannik Pfänder in die Startformation.

Ein verhaltener Start

Das Spiel startete verhalten. Die Gäste konzentrierten sich in erster Linie auf eine stabile Defensive, der TSV konnte zunächst keine Gefahr erzeugen. Köpf analysierte die Anfangsphase folgendermaßen: „Tiefer Platz, tiefstehender Gegner. Wir haben zu viele Kontakte gebraucht, um uns durchzuspielen. Holzhausen hatte den ein oder anderen Konteransatz. Das haben wir aber gut verteidigt.“ Die einzige nennenswerte Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Dean Melo in der 29. Minute, als er auf der linken Seite zwei Verteidiger abhängte, mit seinem Abschluss aber an Holzhausens Torhüter Kevin Fritz scheiterte.

Zwei gute Chancen für die Gäste

Im zweiten Durchgang hatten dann zunächst die Gäste zwei gute Chancen: In der 62. Minute bediente Janik Michel seinen Kollegen Lukas Foelsch, doch Jerome Weisheit spielte glänzend mit und verhinderte mit einer Parade den ersten Gegentreffer in diesem Jahr. Kurz darauf wäre aber wohl auch der Essinger Schlussmann geschlagen gewesen, doch der gerade eingewechselte Fabio Pfeifhofer traf den Ball aus knapp zehn Metern nicht sauber und schoss vorbei. Früh im zweiten Durchgang wechselte Köpf dann bereits dreimal: „Wir hatten am Anfang in dieser Phase etwas Probleme beim Zugriff, deshalb haben wir reagiert.“

Essingen geht in Führung

Felix Nierichlo kam als Stabilisator vor der Abwehr, Yusuf Coban rückte eine Position nach vorne und sorgte zusammen mit Filip Sapina wieder für mehr Ballkontrolle. Zudem kam Tim Ruth auf der offensiven rechten Seite für Tim Seifert. Sapina und Ruth waren dann auch an der Entstehung des Eckballs in der 66. Minute entscheidend beteiligt. Diesen trat Coban hoch in den Strafraum, wo sich Ruther sehenswert in die Luft schraubte und wuchtig zum 1:0 einköpfte. „Es war klar: Wer das 1:0 macht, gewinnt wahrscheinlich das Spiel“ so Köpf zur Wichtigkeit des Führungstreffers.

Der TSV präsentierte sich im Anschluss stabil und ließ keinen gefährlichen Abschluss mehr zu. In der 78. Minute verpasste Melo nach Vorarbeit von Ruth noch die Entscheidung und jagte den Ball über das Gehäuse. In der 80. Minute klappte es dann besser: Dieses Mal war Melo der Vorbereiter für Ruth. Der 30-Jährige kam rechts im Strafraum an den Ball, zog von dort nach innen und legte den Ball herrlich mit dem linken Fuß ins lange Eck zum 2:0. „Das hat uns alle ein wenig überrascht, dass Tim den mit links so gut macht“ so Köpf. Im Nachgang, schiebt aber gleich hinterher: „Er trainiert das immer wieder und jetzt wurde er dafür belohnt. Das hat er sich absolut verdient.“

Unter dem Strich zeigte sich der Coach angesichts der Erfolgsserie natürlich zufrieden: „Das ist natürlich ein super Start mit den drei Siegen. Heute waren vor allem die Einwechselspieler bockstark und haben die Partie in einer schwereren Phase wieder mehr auf unsere Seite gezogen.“

TSV: Weisheit – Wiedmann, Funk, Ruther, Lang – Coban – Seifert (63. Ruth), Kilic (55. Nierichlo), Pfänder (55. Sapina), Melo (85. Dayan) – Groiß (83. Biebl)