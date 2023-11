Sie sind am Mittwochmittag gegenüber der Konzernzentrale der Scholz Recycling-Gruppe im Essinger Gewerbegebiet Sauerbach weder zu übersehen noch zu überhören gewesen, die 50 Beschäftigten des zur Gruppe gehörenden Unternehmens SRW metalfloat in Espenhain bei Leipzig. Eigens waren sie mit dem Bus auf die Ostalb angereist, um an ihrem 15. Streiktag vor den Toren der Konzernmutter für den Abschluss eines Tarifvertrags zu demonstrieren, was die Geschäftsleitung strikt ablehnt. Doch auch diesmal fanden die Mitarbeitenden der 100-prozentigen Scholz-Tochter kein Gehör: Das mit einem Werbebanner der Scholz-Gruppe verhängte Werkstor in Form eines mobilen Stahlgitterzauns blieb, gesichert von einem Security-Dienst, verschlossen und wurde allenfalls für gelegentlichen Werksverkehr geöffnet.

Und während die nach Essingen Gereisten hier bei zwei Grad plus im trüben November-Grau ausharrten, hielten die meisten anderen der insgesamt 180 Beschäftigten von SRW metalfloat im Süden von Leipzig im Schneeregen dort die Stellung. Denn daran ließ Michael Hecker, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig und Verhandlungsführer im Tarifkonflikt mit SRW metalfloat, vor dem Scholz-Tor in Essingen keinen Zweifel: „Der Streik ist erst beendet, wenn wir einen Tarifvertrag haben.“

Einen solchen lehnt die Geschäftsführung von SRW metalfloat bislang aber ab. Es habe, so sagte Hecker, seit März zunächst zwei konstruktive Verhandlungsrunden für einen Tarifvertrag gegeben, bis das Unternehmen einen dritten, bereits anberaumten Termin im August aus heiterem Himmel habe platzen lassen. Seitdem sei die Arbeitgeberseite völlig abgetaucht und beharre auf ihrer Position, Mitbestimmung und Tarifverträge seien nicht Teil der Unternehmenskultur.

Ende 2016 hatte die von chinesischen Investoren getragene Chiho Environmental Group Limited die Scholz Holding GmbH übernommen. Die Chiho Environmental Group Limited ist nach eigenen Angaben Chinas größtes Schrottrecyclingunternehmen und eines der größten börsennotierten globalen Unternehmen dieser Art. Das Unternehmen residiert in Hongkong, ist auf den Cayman Islands registriert und agiert weltweit.

Der Standort Espenhain, so Hecker, erwirtschafte knapp 25 Prozent der zuletzt 1,6 Milliarden Euro Gesamtumsatz der Scholz-Gruppe. Viele der Kolleginnen und Kollegen bei SRW metalfloat verdienten allerdings nur knapp über dem Mindestlohn, im Schnitt im Monat rund 600 Euro weniger als Beschäftigte in vergleichbaren Betrieben der Schrott- und Recyclingbranche. „Das ist Ausbeutung pur“, sagte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von SRW metalfloat, Kathrin Kroll, vor dem Essinger Werkstor gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Die IG Metall fordert gemeinsam mit den Beschäftigten acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgelds auf je 1500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden.

Die Zweite Bevollmächtige der IG Metall in Aalen, Heike Madan, sicherte den Streikenden aus Leipzig am Mittwoch Unterstützung zu: „Ihr braucht Motivation, gute Stimmung, Kraft und vor allem Solidarität, und die habt Ihr hier auf der Ostalb“, rief sie den Beschäftigten aus Espenhain zu. Die erhalten an diesem Donnerstag in ihrem Kampf um einen Tarifvertrag richtig prominente Unterstützung: Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat sich zusammen mit zwei Leipziger Bundestagsabgeordneten der Partei zum Besuch angekündigt.

Der Besuch der Mitarbeiter in Essingen blieb am Mittwoch zumindest nach außen hin dagegen erfolglos: „Kommen Sie raus, schauen Sie Ihren eigenen Beschäftigten in die Augen“, forderte IG-Metall-Funktionär Hecker die Chefs der Scholz-Gruppe lautstark auf. Alles andere sei respektlos und feige. Aber auch das verhallte ganz offenbar in der Chefetage am Sauerbach.