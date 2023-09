Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Daimlerstraße in Richtung Essingen unterwegs. Wegen des stockenden Verkehrs fuhr er leicht auf die Gegenfahrbahn, um an den teils stehenden und langsam fahrenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 27-Jähriger mit seinem Motorrad nach rechts ausweichen. Er geriet in den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und stürzte. Er musste in einer Klinik versorgt werden.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz des Unfalls ungehindert in Fahrtrichtung Essingen fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern.

Der Verursacher war mit einem gelben Motorrad unterwegs und trug schwarze Motorradkleidung mit einem weißen Kreuz auf dem Rücken. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen Motorrad und dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.