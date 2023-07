Der 51–jährige Pfarrer Dr. Torsten Krannich hat sich aus seinem Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Essingen und Lauterburg verabschiedet. Nach den Sommerferien wird er seine neue Position als Münsterdekan in Ulm antreten. Die Essinger und Lauterburger haben ihn mit einem Gottesdienst und einem Stehempfang verabschiedet.

Torsten Krannich war seit 2013 Pfarrer in Essingen und seit Dezember 2022 auch für Lauterburg zuständig. Außerdem unterrichtete er evangelische Religionslehre am Ernst–Abbe–Gymnasium in Oberkochen. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. In Ulm ist er als Nachfolger von Ernst–Wilhelm Gohl gewählt worden, der vergangenes Jahr das Amt des württembergischen Landesbischofs übernommen hat.

Unter seiner Leitung in der Essinger Kirchengemeinde wurde unter anderem ein freier Internetzugang im Gemeindehaus eingerichtet. Während seiner Zeit in Essingen erarbeitete die Kirchengemeinde ein neues Immobilienkonzept. Dieses umfasste die Abgabe des alten Gemeindehauses an die Gemeinde sowie den Neubau eines Gemeindehauses auf dem ehemaligen Kindergartenareal, welches kurz vor seiner Vollendung steht.

Der Gottesdienst zur Verabschiedung wurde begleitet vom Kirchenchor Essingen unter der Leitung von Roland Eckert, vom Posaunenchor Essingen unter der Leitung von Jürgen Liebhäußer sowie von Ferdinand Krannich an der Orgel.

In seiner Predigt ging Pfarrer Krannich unter anderem auf sein Theologiestudium ein. 2004 promovierte er zum Doktor der Theologie in Kirchengeschichte. Er sprach auch über seinen ersten Gottesdienst in Essingen am 8. September 2013.

Zuvor war er in Heilbronn tätig, zunächst im Dekanat Heilbronn bis 2007, danach bis 2013 als Pfarrer in Heilbronn–Neckargartach. Seit 2013 hat Krannich das geschäftsführende Pfarramt in Essingen inne und seit 2022 zusätzlich auch die Geschäftsführung in der Kirchengemeinde Lauterburg. Seit 2022 ist er zudem als Dekanstellvertreter im Kirchenbezirk Aalen tätig.

Anfangs habe er Zweifel gegenüber seiner neuen Stelle gehegt, verriet der Pfarrer im Gottesdienst, welche er in Bezug auf seine neue Position als Dekan in Ulm mit einem Augenzwinkern ebenfalls aussprach.

Im Anschluss ging es in das naheliegende Gemeindehaus. Dort wurde Pfarrer Krannich von ehemaligen Kollegen verabschiedet. Unter anderem hielten Fr. Mack, die Vorsitzende der Kirchengemeinde, sowie der Rektor des Ernst–Abbe–Gymnasiums Oberkochen eine Rede und überreichten ihm zahlreiche Geschenke. Ein Apfelbaum für seinen neuen Garten, ein Helm zur Sicherheit vor herunterfallenden Dingen bei seiner neuen Arbeitsstelle sowie ein Gemälde mit dem schlichten Namen „Oben & Unten“ sorgten unter den Anwesenden für Lacher.