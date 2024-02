Das Gute vorweg. Im Testspiel zwischen dem TSV Essingen und dem VfR Aalen stand rein der Fußball im Mittelpunkt. Die rund 250 Zuschauer in der Carento-Arena bekamen dabei ein Spektakel zu sehen, der VfR gewann mit 5:3. Damit alle Akteure ausreichend Spielpraxis bekamen, wurde dreimal 45 Minuten gespielt.

VfR geht früh in Führung, doch die Antwort folgt prompt

Der VfR Aalen durfte sich bereits nach neun Minuten über das 1:0 freuen. Torschütze war Alessandro Abruscia per Freistoß. Die Führung hielt allerdings nicht lang. Mitten in die Drangphase der Aalener hinein, konnte der TSV Essingen ausgleichen. Nach einem Konter traf Jannik Pfänder in der zwölften Minute zum 1:1. Wiederum nur fünf Minuten später durfte sich der VfR Aalen über das nächste Tor freuen. Der in dieser Partie sehr auffällige und umtriebige David Preu traf auf der linken Seite zum 2:1. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war der VfR spielbestimmend und hatte weitere gute Chancen. Neuzugang Ephraim Esele traf jedoch nur den Außenpfosten (25. Minute) und Alessandro Abruscia die Latte (40.). Der Abschluss von Steffen Kienle ging über das Tor (42.). So führte der VfR Aalen zur Pause nur mit 2:1.

Essingen wird nach dem 1:3 immer stärker

Kurz nach Wiederbeginn konnte ein weiterer Neuzugang dann das dritte Aalener Tor erzielen. Marco Rienhardt traf per Kopf in der 47. Minute zum 3:1. Dieses Tor war dann aber der Weckruf für die Essinger, die ab etwa der 60. Minute dann immer stärker wurden. Dean Melo sorgte auf der linken Außenbahn für sehr viel Schwung. Zwischen der 72. und 81. Minute hatten die Hausherren zahlreiche hochkarätige Chancen, die teils überragend herausgespielt wurden. Allerdings war der VfR in der Abwehr in dieser Phase nicht immer auf der Höhe und so konnten die Essinger einige Male allein auf VfR-Torhüter Andreas Wick zulaufen. Dieser konnte sich aber glänzend auszeichnen und so führte der VfR Aalen weiterhin mit 3:1. In der 86. Minute war Andreas Wick dann aber machtlos. Dean Melo lief erneut allein auf den Torhüter zu und traf sicher zum 2:3. Nur drei Minuten später wäre fast der Ausgleich gefallen, eine Fußspitze fehlte allerdings zum 3:3. So stand es nach 90 Minuten 3:2 für Aalen.

Essingen gleicht in der dritten Halbzeit aus

In der „dritten Halbzeit“ waren zehn Minuten gespielt als Dean Melo wieder für viel Gefahr sorgte. Auf der linken Seite war er völlig frei, dabei marschierte er in den Strafraum und traf schließlich zum 3:3. Der Oberligist machte aus einem 1:3-Rückstand ein 3:3. Nach dem Ausgleichstreffer war der VfR wieder besser im Spiel. In der 104. Minute verpasste Marco Rienhardt per Kopf das 4:3. Nikola Jakovljevic konnte parieren. Acht Minuten später gingen die Aalener dann aber doch erneut in Führung. David Preu traf humorlos zum 4:3.

Kabashi erzielt den fünften Aalener Treffer

In der Schlussphase hätten die Essinger fast noch das 4:4 erzielt, allerdings blieb Maurice Brauns der Sieger gegen Dean Melo. Praktisch mit dem Schlusspfiff setzte Rilind Kabshi den Schlusspunkt dieser spektakulären Partie. Nach einem Freistoß markierte er den fünften Aalener Treffer. „Nach dem ersten Gegentor war Aalen deutlich besser im Spiel. In der VfR-Drangphase machen wir dann das 1:1. Danach haben wir dann unnötige Fehler im Aufbau gemacht und am Ende müssen wir froh sein, dass wir nur mit einem 1:2 in die Pause gehen. Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir noch verschlafen, dann sind wir immer besser reingekommen und hatten sehr viele Chancen.“ Wie Simon Köpf betont, hätte man das Spiel drehen können. „Nach der zweiten Halbzeit stand es dann aber nur 2:3. Die dritte Halbzeit war sehr ausgeglichen von beiden Mannschaften. Wir gleichen verdient aus, dann machen die Aalener aus zwei Chancen, zwei Tore“, berichtet Simon Köpf. VfR-Trainer Markus Pflanz bewertet den 135-minütigen Auftritt seiner Mannschaft folgendermaßen: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Test und dieser war auch sehr aufschlussreich. Für uns war gut, dass wir fünfmal getroffen haben. In den Spielen davor haben wir uns mit dem Toreschießen schwerer getan, dafür haben wir es besser verteidigt als heute. Essingen hätte auch noch ein paar Tore erzielen können.“ Am kommenden Samstag trifft der TSV Essingen im letzten Testspiel auf die SpVgg Ansbach. Los geht es um 13.30 Uhr. Der VfR spielt bereits am Dienstag um 18.30 Uhr gegen den FV Illertissen.

TSV: Österle, Weisheit, Jakovljevic - Ruther, Funk, Pfänder, Groiß, Coban, Lang, Wiedmann, Seifert, Auracher, Kilic, Ruth, Etemi, Kuchtanin, Rösch, Nierichlo, Dayan, Seeliger, Melo, Paul, Sapina, Koci

VfR: Witte, Wick, Brauns - Jürgensen, Meien, Maiella, Döringer, Abruscia, Odabas, Preu, Eshele, Kienle, Thermann, Szabo, Rahn, Kindsvater, Kabashi, Kundruweit, Schaupp, Rapp, Rienhardt, Kraus, Wächter.