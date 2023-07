Oberligist Essingen schließt Trainingslager erfolgreich ab

Drei Tage lang hat sich der TSV Essingen im Trainingslager in Sulzberg im Allgäu auf die anstehende Oberliga–Saison vorbereitet.

Bereits eine halbe Stunde nach Ankunft stand die erste Trainingseinheit an. Bei hochsommerlichen Temperaturen dauerte diese rund 40 Minuten. Nach einer kurzen Pause wurde um 17.30 Uhr ein zweites Mal trainiert. Nach dem Abendessen traf man sich dann nochmals auf dem Platz, allerdings stand dabei der Spaß beim Fußballtennis im Vordergrund. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang der Abend aus.

Bereits um 7.40 Uhr startete der zweite Tag im Trainingslager. Ein 40–minütiges Aquajogging im hoteleigenen Pool stand auf dem Programm. Am Nachmittag wurde es dann wieder auf dem Platz ernst. Es ging zum Blitzturnier nach Isny. In der ersten Partie setzte sich die Mannschaft nach Toren von Niklas Groiß (1:0; 12. Minute) und Fabian Leidenbach (2:1; 59.) knapp mit 2:1 gegen Verbandsliga–Aufsteiger FV Weiler durch.

Eine klare Sache war die Partie gegen A–Ligist FC Isny, 6:0 stand es am Ende. Die Tore erzielten Dean Melo (1:0; 25.), Anes Handanagic (2:0, 5:0; 27. und 50.), Alexander Paul (3:0, 37.), Janik Wiedmann (4:0; 49.) und Besnik Koci (6:0; 54.). Nach dem Turnier lud der FC Isny dann noch zu einer Grillparty ein. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es noch ein teambildendes Paintball–Spiel in Günzburg. Trainer Simon Köpf zeigte sich mit dem Engagement seiner Mannschaft im Trainingslager sehr zufrieden, mit insgesamt sechs Trainingseinheiten und zwei Testspielen. An diesem Samstag (15.30 Uhr) steht dann bereits das erste Pflichtspiel an. In der ersten Runde des WFV–Pokals steht die Partie beim Landesliga–Aufsteiger Kirchheim an.