Oberliga-Teams von der Ostalb sind auswärts gefordert

„Das war Werbung für den Amateursport“ sagt Essingens Trainer Simon Köpf mit ein paar Tagen Abstand zur Partie am vergangenen Samstag. „Hollenbach war sehr stark und wir haben gesehen, dass wir richtig gut mithalten können und wir an einem guten Tag in der Lage sind, auch solche Gegner zu schlagen.“

Starke Spiele zeigte der TSV auch schon zuvor in der heimischen Carento-Arena, aber die Belohnung fehlte. Dieses Mal stimmte die Effektivität: Lukas Rösch verwertete seine beiden Möglichkeiten eiskalt. Vor allem das 3:2 in einer Phase, in der das Momentum eher auf Hollenbacher Seite schien, war enorm wichtig und führte den TSV auf die Siegerstraße. Somit kann die Mannschaft mit Rückenwind zum Auswärtsspiel nach Oberachern reisen.

Essingen kann an Oberachern vorbeiziehen

Mit einem Dreier könnte man am kommenden Gegner in der Tabelle vorbeiziehen. Für Lennart Ruther (Verletzung am Syndesmoseband) und Dean Melo (Zehenbruch) kommt die Partie zu früh, außerdem hat sich Fabian Leidenbach für vier Monate nach Australien verabschiedet. „Das ist sein Lebenstraum und es war alles bereits im Vorfeld sauber kommuniziert. Deshalb ist das für uns völlig in Ordnung“ so Köpf. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Besnik Koci. Der 22-Jährige zeigte gegen Hollenbach in der Innenverteidigung knapp 50 Minuten eine starke Partie, musste dann allerdings mit Adduktorenproblemen raus. Sollte Koci ausfallen, dürfte Blend Etemi wohl wieder an die Seite von Patrick Auracher rücken. Auch das Comeback des 33-Jähigen Auracher war gegen den FSV sehr wertvoll. Die Führungsstärke und Abgeklärtheit des Routiniers haben der Mannschaft gutgetan. Mit Patrick Funk wird außerdem ein weiterer erfahrener Spieler wahrscheinlich wieder zum Kader dazustoßen.

Oberachern spielt bereits die neunte Saison in Folge in der Oberliga, landete vergangenen Runde auf Platz Sechs. Köpf schätzt den Gegner folgendermaßen ein: „Das ist eine gestandene Oberligatruppe, die robust in die Zweikämpfe geht. Selbst gegen einen Bundesligisten haben sie in der ersten Pokalrunde das Spiel lange offengehalten.“ Dort spielte der SV Oberachern gegen den SC Freiburg und verlor erst durch zwei Treffer in der Schlussphase mit 0:2. In der Liga ist Oberachern seit fünf Partien ungeschlagen.

Normannia ist beim Zehnten zu Gast

Der 1. FC Normannia Gmünd tritt am Samstag (15.30 Uhr) als Siebter beim Zehnten, dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen, an.

Das Einzige, was Gmünds Trainer, Zlatko Blaskic, nach dem 3:0 gegen Denzlingen zu kritisieren hatte, war der „Chancenwucher“. „Für mich ist es aber fast wichtiger, dass wir uns diese Chancen überhaupt rausgespielt haben“, sagt er nun nach einigen Tagen. Über den kommenden Gegner ist er im Bilde. „Bietigheim-Bissingen befindet sich erneut in einem Umbruchjahr, musste erneut viele Akteure austauschen, was zur Folge hat, dass man mit 17 Punkten eher nach unten schauen muss“, weiß Blaskic. Trainer Markus Lang ist übrigens ein guter Freund von ihm. Beide arbeiteten bereits in Backnang und Großaspach vertrauensvoll zusammen. „Dem kommenden Gegner fehlt noch die nötige Konstanz, er hat aber an guten Tagen höchste Oberliga-Qualität zu bieten“, sagt Blaskic.

Fünf Normannen fallen auf jeden Fall aus

Daniel Sanchez (Meniskus-OP), Tim Scheible, Louis Kaspar (beide krank), Dogukan Dogan (Trainingsrückstand) und Luca Benz (Kniebeschwerden) fallen am Wochenende sicher aus. Dennoch hat Blaskic die Marschroute bereits vorgegeben: „Wir müssen auf dem rutschigen Kunstrasen sofort da sein. Wenn wir Anpassungsprobleme haben oder nach Ausreden suchen, haben wir schon verloren, bevor es richtig begonnen hat“, mahnt Blaskic. Wenn auch die Gesamtsumme beim FSV noch nicht stimmt, so hat er doch schon mit so manchem Ergebnis unter Beweis gestellt, was Blaskic mit „höchster Oberliga-Qualität“ bereits angesprochen hatte. So hat Bietigheim-Bissingen gegen Großaspach und Göppingen, zwei Topteams der Liga, gewonnen. Dazu wird er vor allem seiner Defensive viele Videoschnipsel von Nesreddine Kenniche (zehn Treffer) und Valentyn Podolsky (sieben) gezeigt haben. „Da kommen gleich zwei schnelle Angreifer auf uns zu, die besonders im Umschaltspiel für große Gefahr sorgen können. Dazu haben sie mit Kapitän Pero Mamic einen Zwei-Meter-Spieler, der bei Standards eine echte Waffe ist“, zeigt sich Blaskic im Bilde.

Wie man gegen Topmannschaften in dieser Liga bestehen kann, das hat die Normannia bereits unter Beweis gestellt. So soll auch in Bietigheim-Bissingen etwas Zählbares herausspringen. „Wir wissen um unsere Stärken, wollen den Abstand nach unten weiter vergrößern. Ich erwarte durchaus eine enge Partie“, sagt Blaskic. Dass er seine Mannschaft auf die jeweiligen Gegner nahezu perfekt vorbereiten kann, hat der Kroate längst unter Beweis gestellt. So soll das aus Normannia-Sicht idealerweise in Bietigheim-Bissingen wieder zum Erfolg führen.