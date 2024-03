An diesem Sonntag ist es so weit, dann kommt es in der Fußball-Oberliga zum Ostalb-Derby. Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt den TSV Essingen. Spielbeginn im Gmünder Schwerzer ist um 14 Uhr.

Ein gelungener Pflichtspielauftakt

Der TSV Essingen ist erfolgreich ins neue Pflichtspieljahr gestartet. Gegen den formstarken FC Nöttingen gab es am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg. Entsprechend zufrieden war Trainer Simon Köpf: „Über fast 90 Minuten haben wir richtig gut verteidigt. Offensiv haben wir noch Luft nach oben, einiges haben wir aber sehr ordentlich gemacht. Wir hatten zwar nicht viele, aber die besseren Chancen.“ Wie Simon Köpf ergänzt, müsse man sich im Derby gegen den 1. FC Normannia Gmünd in der Offensive noch steigern, damit es offensiv noch besser ausgespielt werde. „In der Defensive müssen wir eine ähnliche Leidenschaft an den Tag legen, wie gegen Nöttingen“, so Simon Köpf. Beim 1. FC Normannia Gmünd erwartet der Trainer ein sehr intensives Spiel. „Ich denke, dass es viele Eins-Gegen-Eins-Duelle geben wird, die mit entscheidend sein werden. Die Normannia spielt ein relativ hohes Pressing“, berichtet Simon Köpf.

Auf die extra Meter kommt es an

Außerdem komme es in diesem Spiel auch darauf an, wer bereit sei, die extra Meter für die zweiten Bälle zu gehen. „Wenn wir es sind, können wir die Normannia schlagen. Auch in ihrem Stadion“ so Simon Köpf. Für die Normannia gibt es von Simon Köpf viel Lob. „Es ist eine sehr gute Truppe, die sehr gefestigt ist. Sie haben einen klaren Plan. Das sieht man an ihrem erfolgreichen Abschneiden bisher in dieser Saison. Mit Yannick Ellermann, Marvin Gnaase, Hendrick Selitaj und Alexander Aschauer haben sie richtig individuelle Klasse.“ Personell kann Simon Köpf nicht aus dem Vollen schöpfen. Blend Etemi hat sich das Kahnbein am Arm gebrochen und ist operiert worden. Fabian Leidenbach befindet sich noch auf seiner Australien-Reise und Julian Biebl hat noch Trainingsrückstand. Er könnte aber eine Alternative für den weiteren Verlauf der Partie sein.

Einige Ausfälle bei der Normannia

Auch beim 1. FC Normannia Gmünd stehen Trainer Zlatko Blaskic nicht alle Spieler zur Verfügung. Definitiv ausfallen werden Tim Grupp (Reha nach Innen- und Außenbandriss), Daniel Sanchez (Reha nach Knie-OP) und Fabian Kianpour (Zehenbruch). Nach dem Sieg bei Schlusslicht Offenburg blickte Blaskic „auf ein hartes Stück Arbeit“ zurück, doch hatte er auch nichts anderes erwartet. In der zweiten Halbzeit aber sah er eine Steigerung seiner Mannschaft, vor allem die Wechsel haben dem Spiel gut getan, das hat Zlatko Blaskic gefallen.

Sonntags-Termin kostet der Normannia rund 500 Zuschauer

Dass dieses doch immer recht viel beachtete Derby an einem Sonntag stattfindet, schmeckt Zlatko Blaskic überhaupt nicht. „Wir hatten an 34 Spieltagen eine einzige Bitte an den WFV: nicht an diesem Wochenende, wenn der Stadtlauf stattfindet, ein Heimspiel austragen zu müssen“, wirft Blaskic ein, und legt forsch nach: „Diese Entscheidung kostet uns rund 500 Zuschauer und reißt eine Lücke in die Einnahmen. Ansonsten hätte dieses Derby garantiert wieder die 1000-Zuschauer-Marke geknackt. Das ist nun nicht einmal im Ansatz möglich, was für die Akteure auf dem Rasen natürlich sehr schade ist.“

Normannia ist selbstbewusst

Dass er sich ärgert, daraus macht Zlatko Blaskic also keinen Hehl. Nichtsdestotrotz ist die Normannia auf den kommenden Gegner wieder perfekt vorbereitet. „Wir stellen uns auf viele intensive Zweikämpfe ein auf einem tiefen Geläuf“, sagt Gmünds Trainer. Mutig müsse seine Mannschaft sein gegen diese Essinger, die mit einem 1:0-Erfolg gegen Nöttingen im Rücken selbstbewusst anreisen werden. Doch natürlich sind auch die Normannen mit reichlich Selbstbewusstsein ausgestattet. „Wir haben uns nach 21 Spieltagen eine sehr gute Ausgangssituation erarbeiten können, die wir natürlich weiter verbessern möchten. Diese Mannschaft trotzt allen Widerständen oder Rückschlägen, das beobachte ich Woche für Woche“, ist Blaskic durchaus stolz auf seine Schwerzer-Elf. „Es ist die Gier nach Erfolgserlebnissen, die jeden einzelnen Spieler auszeichnet.“

Und so möchte man gierig bleiben bei der Normannia, vor allem im Derby gegen den TSV Essingen.