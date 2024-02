Dass Testspiele etwas aus dem Ruder laufen können, das hat das Duell des VfR Aalen gegen Normannia Gmünd (1:0) am vergangenen Freitag gezeigt. Der nächste Gegner des Fußball-Regionalligisten um seinen Trainer Markus Pflanz heißt Essingen. Es ist also wieder ein Derby gegen einen Oberligisten von der Ostalb und das Spiel birgt somit wieder eine gewisse Brisanz.

Ergebnisse zählen in der Vorbereitung wenig

„Stand jetzt sind wir sehr zufrieden“, sagt Essingens Trainer Simon Köpf. Nach drei Testspielen in der Vorbereitung stehen zwei Niederlagen (1:3 gegen Ehingen-Süd, 0:3 gegen Großaspach) und ein Remis (2:2 gegen Hofherrnweiler) auf der Habenseite. „Wir haben körperlich sehr gut gearbeitet“, stellt der Coach des Oberligisten klar: „Das hat man auch am vergangenen Wochenende gesehen. Wir können 90 Minuten sehr gut laufen.“

Zwei Tests an einem Tag

Am vergangenen Samstag testete Essingen zweimal an nur einem Tag. Erst stand das Duell gegen den Verbandsligisten Hofherrnweiler an und dann wartete der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd. „Es hat eben einfach gut in die Vorbereitung gepasst und so hat jeder Spieler 90 Minuten Einsatzzeit bekommen. Wir wollten sehen, dass wir bis zum Ende läuferisch mithalten können.“

In den kommenden Tagen geht es nun in der Vorbereitung vermehrt um taktische Dinge und die die Abläufe. „Da sind wir dran und nach dieser und weiteren zwei Wochen wird es dann richtig gut.“

Köpf kann Testspiele gut bewerten

Die Ergebnisse in den Testspielen sind dem Trainer in der Vorbereitung eigentlich „fast egal“. „Ich weiß auch, wie die Ergebnisse zum Teil zustande gekommen sind.“ So beispielsweise das 0:3 gegen Großaspach. „Wir haben die Gegentore erst bekommen, als ich einige Spieler aus unserer zweiten Mannschaft gebracht habe. Da spielen dann halt einfach Spieler aus der Kreisliga B gegen einen Top-Oberligisten und da sieht man eben einen kleinen Unterschied.“ Also keine Panik beim Oberligisten, für den es in dieser Runde eben einfach darum geht, die Klasse zu halten. Da hat sich Essingen einen trügerischen Vorsprung erspielt. „Viele Mannschaften hinter uns haben weniger Spiele auf dem Konto.“ Es könnte also am Ende nur ein Punkt statt deren fünf aktuell auf Platz 13 mit Bietigheim-Bissingen sein.

Es drohen sechs Absteiger

Es wird spannend bleiben in der Liga, weil die Zahl der Mannschaften, die absteigen, eben am Ende auch von den Absteigern aus der Regionalliga Südwest abhängt. „Wir schauen nur auf uns“, sagt Köpf zwar, aber sollte der VfR Aalen beispielsweise absteigen müssen, dann würde es eben auch für Essingen schwerer, die Klasse zu halten.

Ausgerechnet gegen die Mannschaft von Markus Pflanz testet der TSV Essingen an diesem Samstag (14 Uhr) auf dem heimischen Rasen. Fehlen werden dabei auf jeden Fall Filip Sapina (hat erst eine Trainingseinheit nach seinem Bandscheibenvorfall absolviert) und Fabian Leidenbach (weilt aktuell und bis Mitte März in Australien).

Biebl steht vor der Rückkehr

Bei Julian Biebl könnte es „eventuell“ für ein paar Minuten im Duell mit dem VfR Aalen reichen. „Da müssen wir aber noch einen letzten Test an diesem Samstag abwarten und dann entscheiden, ob er am Samstag zum Einsatz kommt“, sagt Köpf.

Testspiel des VfR gegen Gmünd spielt keine Rolle

Keine Rolle im Hinblick auf das Testspiel gegen den Regionalligisten spielt das Duell der Normannia aus Gmünd am vergangenen Samstag im Greut mit den Aalenern. „Überhaupt nicht. Das interessiert mich auch gar nicht.“ Jedes Spiel habe seine eigene Dynamik und da seien „Emotionen“ eben normal. „Dass es Zweikämpfe gibt,gehört dazu. Es ist eben ein Kontaktsport.“Ob es beim Test der Aalener gegen Gmünd überhart oder gar brutal war, wolle er gar nicht beurteilen. „Es kann halt im Fußball auch mal zu Fouls kommen. Blöd ist natürlich, wenn sich ein Spieler in der Vorbereitung verletzt.“ Köpf glaubt allerdings nicht an einen besonders brisanten Test seines Teams gegen Aalen. „Man will einfach zeigen, dass man gegen einen Regionalligisten mithalten kann. Mehr ist es auch nicht.“

Am Ende geht es eben schlicht und einfach darum, am ersten Spieltag in der Startelf zu stehen. „Das gilt für die Jungs des VfR Aalen und damit auch für meine Jungs. Jeder will sich zeigen und zeigen, dass er besser ist als der andere.“