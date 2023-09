Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 35–Jährige war gestürzt, als eine Autofahrerin ihn mit ihrem Wagen anfuhr. Die 31–Jährige war kurz nach 13 Uhr in der Albstraße unterwegs und wollte nach links in Richtung Lautern abbiegen. Hierbei übersah sie den Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 11.000 Euro.