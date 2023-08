Mit Mut und Überzeugung nach Holzhausen

Nach dem eher unglücklichen 1:1 im Derby am Mittwochabend gegen die Normannia aus Gmünd gastiert der TSV Essingen am Samstag (14 Uhr) beim FC Holzhausen. Der letztjährige Siebte der Oberliga startete eher schleppend in die Saison und möchte — genau wie der TSV — den zweiten Saisonsieg einfahren.

Die beiden Unentschieden zuletzt gegen Nöttingen und Normannia Gmünd hatten durchaus Parallelen: Guter Auftritt, viele Chancen, nur ein Tor und hinten eben ein Gegentreffer. Das Verhältnis der gezeigten Leistungen gegenüber den eingefahrenen Punkten stimmt nicht beim TSV Essingen: „Wir sollten schauen, dass wir unsere Chancen wieder konsequenter verwerten“ sagt Essingens Trainer Simon Köpf, der mit den fünf Zählern aus den ersten fünf Partien nicht sonderlich gut leben kann. Wer sind die Knipser im Essinger Oberliga–Kader?

Niklas Groiß — letztes Jahr der beste Torschütze mit 19 Treffern — ließ in Nöttingen dicke Möglichkeiten liegen. Im Derby fehlte er, wurde ersetzt durch Lukas Rösch. Der 31–Jährige machte im Sturmzentrum ein sehr gutes Spiel, war enorm präsent, aber auch er ließ die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.

Auch die beiden offensiven Mittelfeldspieler Yusuf Coban und Filip Sapina stehen für Torgefahr: Standardexperte Coban lieferte in den vergangenen beiden Saisons über 50 direkte Torbeteiligungen, Neuzugang Sapina war in Ehingen ebenfalls ein absoluter Garant, traf 23 Mal in der vergangenen Runde. In Essingen ist der Knoten bei Sapina in den ersten Spielen noch nicht geplatzt: Viel unterwegs, enorm fleißig, aber noch etwas glücklos. So lassen sich die bisherigen Eindrücke des 30–Jährigen zusammenfassen.

Ein weiterer „Torjäger“ in der Aufstiegssaison war Lennart Ruther, der als Innenverteidiger sieben Mal treffen konnte. Ruther wird dem TSV nach seiner roten Karte aus dem Derby aber erst einmal fehlen. Der logische Ersatzmann ist Neuzugang Michael Kuchtanin, der in den Schlussminuten gegen die Normannia sein Debüt für den TSV feiern durfte. Patrick Auracher macht zwar Fortschritte, ist aber wohl noch keine echte Option für die Partie in Holzhausen. Groiß wird wieder dabei sein, ansonsten bleibt der Kader vom Mittwoch unverändert.

Nach dem Torjäger beim kommenden Gegner braucht man nicht lange zu suchen: 148 Treffer in 133 Spielen für den FC Holzhausen. Das ist die Bilanz von Janik Michel, der auch in der noch jungen Saison bereits fünf Mal treffen konnte. Natürlich warnt Köpf vor dem 31–Jährigen: „Er ist vorne eine richtige Waffe. Sie haben schnelle Spieler um ihn herum und versuchen ihn in Szene zu setzen.“ Die Marschroute für die Partie formuliert der Coach folgendermaßen: „Wir wollen Ihnen ihre Stärke nehmen und dann unseren Stempel auf dieses Spiel aufdrücken. Wir möchten mutig nach vorne spielen und drei Punkte holen.“

Das scheint nach den zuletzt starken Leistungen ein durchaus realistisches Unterfangen zu sein, zumal Holzhausen zuletzt drei der letzten vier Partien verlor, unter anderem am Mittwoch mit 1:3 in Offenburg. Eines wird für dieses Ziel jedoch aller Voraussicht nach nötig sein: Eine bessere Chancenverwertung als in den vergangenen beiden Partien.