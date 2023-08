Mehrkampftradition lebt weiter

Beim zweiten Saisonhöhepunkt für Benjamin Beyerle innerhalb einer Woche hat sich der Essinger bei den Baden–Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Mannheim in einem starken ausgeglichenen Teilnehmerfeld von 25 Nachwuchsathleten zur Freude seiner Fans und seines Trainers Dennis Schönbach auf den Punkt top fit gezeigt. Am Ende wurde er bei seinem Debüt mit einem neuen Vereinsrekord von 5678 Punkten und dem fünften Platz belohnt. Wenn auch nicht alles optimal verlief sind wir auf einem stetigen Weg nach oben“, sagt ein sichtlich zufriedener Trainer Dennis Schönbach.

Am ersten Tag kämpften alle Athleten teilweise mit stark böigem Wind. Gleich zum Auftakt zeigte Beyerle vom LAC aus Essingen seine Spritzigkeit. Mit der drittbesten Leistung von 11,32 Sekunden (791 Punkte) bei zu starkem Rückenwind über die 100 Meter legte er einen guten Grundstein für die folgenden neun Disziplinen. Weiter ging es für den Essinger dann beim Weitsprung mit 5,74 Metern und 531 Punkten. In der dritten Disziplin dem Kugelstoßen, eher eine der schwächeren Disziplinen des Mehrkämpfers flog die Kugel nur auf für ihn mäßige 10,60 Meter. Mit 522 Punkten im Koffer bestand jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen.

Nun galt es in einer seiner Paradedisziplinen, dem Hochsprung, Punkte gut zu machen. Hier fand der junge Essinger gleich seinen Rhythmus und meisterte 1,84 Meter im ersten Versuch. Die Aufholjagd Teil eins war damit mit weiteren 661 Punkten gelungen. Bei den abschließenden 400 Meter des ersten Wettkampftages galt es für den Ostälbler nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Allerdings spielten die Beine an diesem Tag bei Beyerle nicht mit. Mit einer Zeit von 54,15 Sekunden (633 Punkte) konnte und wollte der Essinger nicht zufrieden sein: Ist er dieses Jahr doch bereits eine Zeit unter 52 Sekunden gelaufen. Am Ende des ersten Tages fand er sich trotzdem mit neuem „Hausrekord“ von 3138 Punkten auf dem vierten Gesamtplatz der Fünfkampfwertung wieder.

Der zweite Wettkampftag startet traditionell im Zehnkampf mit den 110 Metern Hürden. Benjamin Beyerle gelang wie am Vortag ein Auftakt nach Maß und er konnte mit 16,38 Sekunden nahe an seine persönliche Bestzeit heranlaufen und damit wurden weitere 691 Punkte seinem Mehrkampfkonto gutgeschrieben. Beim anschließenden Diskuswurf steigerte der junge Essinger sich auf eine neue persönliche Bestleistung (PB) von 29,67 Meter (450 Punkte).

Nun musste der Stabhochsprung, die achte Disziplin den weiteren Weg weisen. Gute Sprünge und 3,50 Meter (482 Punkte) bedeuteten vorerst den dritten Platz im Gesamtklassement. Dann ging es für den Essinger zum Speerwurf. Mit einer weiteren persönlichen Bestleistung von 37,10 Metern konnte er 400 Punkte sammeln. Die Norm für die Deutschen Meisterschaften von 5800 Punkten war damit zwar nicht mehr zu erreichen, aber ein neuer Vereinsrekord und ein Spitzenplatz war dem Essinger fast sicher. Der abschließenden 1500 Meter Lauf brachte die dritte persönliche Bestleistung an diesem Tag. 5:06,85 Minuten (521 Punkte) wurden nochmals auf das Gesamtpunktekonto addiert.

„Diese zwei Tage haben mir sehr viel Freude bereitet, wenn ich auch nicht alle meine Erwartungen umsetzen konnte. Bei meinem Trainer möchte ich mich herzlich bedanken. Ohne ihn wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen“, äußert sich Beyerle nach der abschließenden Sieger–ehrung.