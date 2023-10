Lukas Schwella ist Landesmeister im Trailrunning

Bei ausgezeichneten Bedingungen konnte sich ein Quartett des LAC Essingen bei den baden-württembergischen Trailrun Meisterschaften einmal Gold, sowie zweimal Silber sichern. Die Meisterschaft fand im Rahmen des TrailRUN21 statt, dem „schönsten Trail im Schwarzwald“ wie er sich selbst bezeichnet. Zu bewältigen galt es eine abwechslungsreiche 19 Kilometer lange Strecke mit 780 Höhenmetern.

LAc zeigt hervorragende Leistungen

Dabei zeigten die LAC-Masters erneut hervorragende Leistungen beim Trailrunning. Thomas Jäger konnte an seine vergangenen Erfolge der Saison anknüpfen und sich in einer Zeit von 1:52:30 Stunde die Silbermedaille seiner Altersklasse M65 sichern. Weiter konnte sich das Trio bestehend aus Franz Marschik (2:24:18 Stunden, 8. Platz M60), Albert Bartle (2:24:26 Stunden, 9. Platz M60) sowie dem eben genannten Thomas Jäger mit einer starken und geschlossenen Teamleistung eine weitere Silbermedaille sichern.

Landesmeistertitel für Lukas Schwella

Eine goldglänzende Leistung konnte der LAC-Athlet Lukas Schwella erlaufen. Dieser konnte die abwechslungsreiche und anspruchsvolle Strecke innerhalb einer Zeit von 1:24:54 Stunde bewältigen und war damit in seiner Altersklasse U23 mit knapp acht Minuten Vorsprung Tagesschnellster. Bei einer spektakulären Aufholjagd auf den letzten 500 Metern bergab in das Ziel, ist Schwella nur um eine Haaresbreite am dritten Gesamtplatz bei den baden-württembergischen Trailrun Meisterschaften vorbeigeschrammt. „Ich konnte nochmal alle Kräfte mobilisieren und habe alles aus mir herausgeholt als ich von oben den Drittplatzierten gesehen habe. Anschließend habe ich den Turbo beim Bergablaufen gezündet. Wäre die Strecke nur wenige Meter länger gewesen, hätte ich ihn noch erwischt“, erzählt Lukas Schwella und ärgert sich über das knappe Endergebnis. „Nichtsdestotrotz bin ich mit dem gefahrlosen Titelgewinn in meiner Altersklasse mehr als zufrieden“, schließt dieser seine Ausführungen und bringt zufrieden eine Gold-Medaille mit auf die Ostalb.

Mit diesem Laufbewerb endet für die Läuferinnen und Läufer die Meisterschaftssaison mit Ausnahme der deutschen Meisterschaft im Crosslauf im November. Einige wenige Volksläufe in der Region stehen noch auf der Liste der LAC-Läufersparte bevor das Wintertraining voll und ganz beginnen kann, um sich für die Saison 2024 vorbereiten zu können..