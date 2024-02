Liederkranz Lauterburg würdigt Gerhard Hammer

Bei der Generalversammlung des Liederkranzes Lauterburg im Schützenhaus in Lauterburg haben Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung gestanden.

Nach der Begrüßung durch die zweite Vorsitzende Erika Kern blickte der Schriftführer Herbert Bäurle auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Schwerpunkte hierbei waren vor allem das Kinder- und Gartenfest in Lauterburg am 1. und 2.Juli und die ausverkauften Theateraufführungen im Dezember 2023 im Dorfhaus. Allerdings gab es auch Auftritte des Chores am Karfreitag in der Lauterburger Kirche und zusammen mit dem Liederkranz Essingen am Volkstrauertag auf den Friedhöfen in Essingen und Lauterburg. Anschließend ergab der Bericht der Kassiererin Christl Kern eine gute Kassenführung. Das die Kasse ordnungsgemäß geführt war, bestätigte in ihrem Bericht die Kassenprüferin Margret Deininger, die zusammen mit Susanne Barth die Kasse geprüft hatte.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Herbert Bäurle als Schriftführer und Susanne Barth als Kassenprüferin einstimmig von der Versammlung gewählt..

Danach folgte die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Leider konnten die für 50-jährige Vereinstreue zu ehrenden Helmut Maier und Anita Hieber nicht an der Versammlung teilnehmen. Eine besondere Ehrung gab es für Gerhard Hammer, der auf eigenen Wunsch aus dem Vereinsausschuss ausgetreten war. In diesem war er 34 Jahre aktiv tätig.

Anschließend gab die zweite Vorsitzende Erika Kern einen kurzen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. So ist geplant, dass die Lauterburger Vereine ein gemeinsames Fest in und um die Burgruine Lauterburg im Sommer veranstalten wollen. Am 18. August findet das Gartenfest des Liederkranzes Lauterburg auf dem Festplatz statt. Da die Theatergruppe zur Adventszeit sehr unter den anstehenden Terminen zu leiden hatte, werden die Termine vermutlich verschoben. Dies erfolgt aber mit direkter Absprache mit der Theatergruppe.