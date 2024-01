Liebhaberorchester der Musikschule weiß zu überzeugen

Am vergangenen Freitag fand das mit Spannung erwartete Neujahrskonzert 2024 des Liebhaberorchesters der Musikschule Essingen in der festlichen Atmosphäre der Schloss-Scheune statt. Seit Wochen ausverkauft, hat das Konzert einen regelrechten Kultstatus in Essingen erreicht.

Das abwechslungsreiche Programm begeisterte das Publikum mit einer gelungenen Mischung aus Märschen, Evergreens, Musicals und Filmmusik. Besondere Höhepunkte waren die Gesangseinlagen von Alfred Müller, begleitet von tosendem Applaus. Thematisch passende Gedichte von Siegemar Gruno selbst verfasst und vorgetragen, verliehen dem Konzert eine besondere Note.

Die Moderation durch Charlotte Zellner und Sonja Präger führte das Publikum charmant durch den Abend. Unter der Gesamtleitung von Musikschulleiter Richard Vogelmann überzeugte das Liebhaberorchester mit tollen Leistungen. Die Bewirtung durch den Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Essingen sorgte für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Die Licht- und Tontechnik, verantwortet von Dieter Mößner, trug maßgeblich zur herausragenden Atmosphäre bei.

Das bereits während des Konzerts sehr aktive Publikum belohnte die Darbietungen der Musikerinnen und Musiker mit stehenden Ovationen. Rhythmisches Klatschen und Mitsingen der bekannten Melodien forderten das Liebhaberorchester zu zwei Zugaben heraus.

Die Vielfalt der Programmpunkte zeigt die musikalische Bandbreite des Orchesters, das erneut bewiesen hat, dass es zu den herausragenden. kultigen und kulturellen Ereignissen in Essingen zählt.

Kontakt: