Letztes Heimspiel für Essingen in 2023

Der TSV Essingen empfängt an diesem Samstag (14.30 Uhr) den FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum letzten Heimspiel des Jahres. Beide Mannschaften trennen momentan ein Punkt. Es kann also ein Duell auf Augenhöhe erwartet werden.

Mit der Nullnummer in Denzlingen in der Vorwoche konnte der TSV ordentlich leben. Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte die Mannschaft eine gute Partie, ließ kaum etwas zu und verdiente sich entsprechend den Punkt. Überhaupt sieht Trainer Simon Köpf seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Insgesamt ist die Entwicklung in den vergangenen Wochen positiv. Wir hatten auch schwächere Spiele dabei, die zwei letzten Heimspiele haben aber gezeigt, wozu wir fähig sind. Das ist unsere Messlatte.“

Die zwei emotionalen Heimsiege gegen Hollenbach (4:3) und Pforzheim (3:2) beendeten die zu Beginn schwache Serie vor eigenem Publikum. Personell lichtet sich das Lazarett im Hinblick auf das kommende Spiel.

Sicher nicht dabei sein werden nur Julian Biebl und Fabian Leidenbach. Janik Wiedmann hat muskuläre Probleme und ist fraglich. Die zuletzt kranken Filip Sapina, Niklas Groiß und Lukas Rösch werden wohl wieder zum Kader stoßen. Genau so wie Lennart Ruther, der nach seiner Verletzung am Montag erstmals wieder trainieren konnte.

Das Hinspiel war ein historischer Tag für den TSV Essingen: Es war der erste Oberligasieg der Vereinsgeschichte. Mit 2:1 gewann man am 2. Spieltag in Bissingen nach hart umkämpften und ausgeglichenen 90 Minuten. Ähnliches erwartet Köpf auch im Rückspiel: „Bissingen ist stark. Ich hätte nach dem Hinspiel erwartet, dass sie zu dieser Zeit schon den ein oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben. Das ist eine körperlich sehr robuste Mannschaft, die bei Standards gefährlich ist.“ Es gilt also für den TSV, physisch voll dagegen zu halten und an die zuletzt tadellose Defensivleistung in Denzlingen anzuknüpfen. Mit dem dritten Heimsieg in Folge könnte man Bissingen auf vier Punkte distanzieren und den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herstellen.

Gmünd trifft auf Holzhausen

In der Fußball-Oberliga ist der Start in die Rückrunde für den 1. FC Normannia Gmünd völlig nach Plan verlaufen. Nach dem souveränen und nie gefährdeten 3:0 gegen den SSV Reutlingen muss die Mannschaft von Zlatko Blaskic an diesem Samstag (14 Uhr) auswärts beim FC Holzhausen antreten.

Nach dieser Vorstellung blickte Blaskic gerne noch einmal genüsslich zurück. „Es war ein starker und reifer Auftritt der Mannschaft. Die Spieler haben alle Vorgaben mit, aber auch gegen den Ball, hervorragend umgesetzt“, sagt Blaskic. „Unterm Strich musste Yannick Ellermann nicht einen Ball halten und das ist dann das größte Lob für mein Team.“

Nun geht es auswärts zum FC Holzhausen, den man im Hinspiel hauchdünn mit 1:0 schlagen konnte. Doch Blaskic warnt sein Team bereits: „Holzhausen wird alles in die Waagschale werfen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren“, sagt Blaskic. Holzhausen hat aktuell 14 Punkte auf dem Konto, was den vorletzten Tabellenplatz bedeutet. Den bereits zehnfachen Torschützen Janik Michel kennen die Gmünder bereits, dazu gesellt sich noch Fabio Pfeifhofer, die Blaskic als „zwei brandgefährliche Offensivspieler, die nicht viel Raum benötigen, um Torgefahr zu erzeugen“. Normannias Übungsleiter hat nochmals auf das Hinspiel hingewiesen, was eine denkbar knappe Kiste gewesen ist. „Es bleibt dabei, in dieser Liga wird jedes Spiel ein enges für uns sein.“ So stark man daheim ist, so häufig aber hat man auch schon auswärts Federn gelassen, befindet sich in diesem Ranking im Mittelfeld, für einen Aufsteiger natürlich immer noch kein schlechtes Zeugnis.

Erneut mit gebeuteltem Kader reisen die Gmünder zum kommenden Gegner. Daniel Sanchez, Luca Benz und Henrick Selitaj fehlen ohnehin bis ins nächste Jahr, dazu gesellen sich aktuell noch Adnan Rakiv (Aufbautraining), Dogukan Dogan (Bänderverletzung) sowie Tim Grupp (Wadenprobleme). Scherzhaft für das Spiel der Gmünder wäre der Ausfall von Marvin Gnaase, der eine Rippenprellung hat. Sein Einsatz ist nicht ausgeschlossen, zumindest aber fraglich.

Nichtsdestotrotz möchte man beim FCN natürlich das Maximum herausholen aus den zwei noch ausstehenden Partien bis Jahresende. „Wir können nur Punkte ergattern, wenn wir weiterhin gierig und konzentriert bleiben. Wir schauen nicht auf die Tabelle oder die anderen Teams, sondern fokussieren uns alleine auf unsere Leistung“, gibt Blaskic die Marschroute vor.