LAC Essingen wird vom Marathonfieber gepackt

Der LAC Essingen ist im Marathonfieber. Ob im Remstal, Berlin, Köln, München, Bräunlingen, Lindau oder Amsterdam. In jeder dieser Städte waren Läuferinnen und Läufer aus Essingen erfolgreich am Start und erfüllten sich damit einen viel gehegten „Läufertraum“.

„Run for Joy to become a Berlin legend“, so der Slogan des diesjährigen Berlin-Marathons. Auf deutsch übersetzt bedeutet das: „Laufe für Freude, um eine Berliner Legende zu werden“. Tanja Schimitze, Davide Romano und Olaf Schönbach, setzten dies mit ihrer Teilnahme am Berlin-Marathon in die Tat um. Für alle war dies zugleich die Marathonpremiere. Tanja Schimitze (3:52:05 Stunden) und Olaf Schönbach (3:51:02) erreichten das Ziel dabei in unter vier Stunden. Davide Romano in 4:07:24 Stunden fehlten dazu nur noch wenige Minuten.

Alexander Götz wird Siebter in seiner Altersklasse in Köln

Im Rahmen des diesjährigen 25. Köln-Marathons wurden die deutschen Marathon-Meisterschaften durchgeführt. Das Rennen wurde von warmen Temperaturen begleitet, die für diese Jahreszeit untypisch sind. Dennoch entschieden sich drei Läufer des LAC Essingen, sich der Herausforderung zu stellen. Alexander Götz, der in der Altersklasse 45 antrat, erreichte in 3:07:12 Stunden einen hervorragenden siebten Platz in seiner Altersklasse. Allerdings kam er nicht an seine persönliche Bestzeit von Valencia 2022 (2:51:40 Stunden) heran, da er im Mai noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und er sich an sein ursprüngliches Leistungsspektrum mühevoll herankämpfen musste. Christian Gruhn ging zum ersten Mal in den Farben des LAC Essingen an den Start. Er finishte seinen ersten Marathon in einer beachtlichen Zeit von 3:25:47 Stunden (79. Platz). Thomas Schamberger zeigte bis Kilometer 31 eine beeindruckende Form. Allerdings entschied er sich, freiwillig auszusteigen, da er in wenigen Wochen den Amsterdam Marathon laufen möchte und sich darauf konzentrieren will. Während seines eigenen Laufs unterstützte er jedoch tatkräftig seinen Vereinskollegen Alexander Götz.

Beim diesjährigen Remstalmarathon ging es remsabwärts durch das Remstal. Start war in Schwäbisch Gmünd sowohl über die Marathon-, als auch die Halbmarathondistanz. Während die Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons in Urbach das Ziel erreichten, finishten die „Marathonis“ in Waiblingen. Sieger des Marathons 2023 wurde Adrian Hüttl(M30) in 2:49:17 Stunden. Die LAC-Läufer dürfen sich hier über einen starken Neuzugang freuen. Starke Ergebnisse erzielte LAC-LaufTREFF-Koordinator Edmund Hetzel mit seiner Gruppe über die Halbmarathondistanz. Katrin Schwarze finishte nach 2:25:38 Minuten. Melanie Wörner und Karin Golf erreichten gemeinsam das Ziel in Urbach nach 2:28:11 Stunden. Hetzel finishte nach 1:52:04 Stunden

Premiere für Frauenmannschaft in München

Zum ersten Mal in der Geschichte des LAC Essingen ging eine Frauenmannschaft bei einem Marathon (13:01:03 Stunden) an den Start. Der Generali-Marathon in München war die Premierenbühne für Kristina Schmid in 3:59:05 Stunden, Katharina Nuding in 4:28:40 Stunden und Alisa Betzler in 4:33:18 Stunden. Unterstützung gab es für die drei LAClerinnen von Davide Romano. Er konnte seine persönliche Bestzeit nochmals leicht auf 4:07:04 Stunden verbessern.

Drei Länder, malerisches Seeufer, eindrucksvolle Berge, ein gemeinsames Ziel. Der „3-Länder-Marathon“ mit Start in Lindau entlang dem Bodenseeufer bis St. Margarethen in der Schweiz und zurück nach Bregenz begeistert immer wieder. Christof Müller (M60) vertrat die Farben des LAC Essingen und finishte in einer Zeit von 3:47:13 Stunden auf dem fünften Platz seiner Altersklasse.

Der Schwarzwald-Marathon ist als weltältester Natur- und Frauenmarathon eine Legende und weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt. Bei der 55. Auflage ließ es sich Veronika Damrat (W50) nicht nehmen an den Start in Bräunlingen zu gehen. Nach 5:11:55 Stunden finishte sie als Siebte in ihrer Altersklasse.

Thomas Schamberger mit Vereinsrekord in Amsterdam

Bei einem der schönsten Marathonläufe der Welt startete Thomas Schamberger. Der Essinger hatte sich in Amsterdam einiges vorgenommen und wollte neue persönliche Bestzeit laufen. Thomas Schamberger hatte sich gut auf diesen Lauf vorbereitet und nutzte die optimalen Bedingungen durch die Amsterdamer Innenstadt. Er spulte sein geplantes Tempo von 3:59 Minuten 42-mal mit einer nicht zu erwartenden Konstanz herunter. Am Ende war die Freude über die neue persönliche Bestzeit und den Vereinsrekord in 2:48:34 Stunden riesengroß.