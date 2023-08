LAC Essingen überzeugt in sechs Städten

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Essingen"]} (an) — Klaus–Dieter Hutter (M60) vom LAC Essingen brachte sich kurz vor den anstehenden deutschen Meisterschaften über die 100 Meter Hürden und 300 Meter Hürden als Medaillenkandidat ins Gespräch. Über 100 Meter Hürden führt er mit seiner in Eislingen erzielten Zeit von 16,79 Sekunden die deutsche Bestenliste an. In Augsburg konnte der Essinger mit starken 49,50 Sekunden über die 300 Meter Hürden ein weiteres Mal glänzen.

In Bönnigheim zeigte Ernst Litau (M60) über die 100 Meter in 13,24 Sekunden und über die 200 Meter in 27,25 Sekunden sich in Meisterschaftsform. Hans Messner (M60) erzielte im Diskuswurf 35,87 Meter und wurde Zweiter in seiner Altersklasse. Beim Abendsportfest in Horgau konnten Reiner Lutz (M55) über die 3000 Meter in 11:10,80 Minuten und Rainer Strehle (M55) in 2:28,20 Minuten ihre bisherigen Saisonbestleistungen verbessern. Günther Maslo (M70) finishte über die 800 Meter 3:21,40 Minuten. Annika Stürzl hatte bereits im ersten Versuch mit 8,45 Meter im Kugelstoßen ihren weitesten Versuch. Im Hochsprung haderte die Essingerin etwas mit ihrem Anlauf und musste sich mit 1,44 Metern zufriedengeben.

In Friedrichhafen konnte Nadine Bange einen neuen Vereinsrekord bei den Frauen im Stabhochsprung aufstellen. Bis 2,55 Meter meisterte die Essingerin alle Höhen im ersten Versuch.

Im dritten Versuch gelang dann die Einstellung des eigenen vor kurzem aufgestellten Vereinsrekordes von 2,65 Meter. Berlin bei Nacht. Dieses Ereignis wollte sich Tanja Schimitze (W45) wie weitere 10.000 Läuferinnen und Läufer nicht entgehen lassen. Bei optimalen Bedingungen lief die Essingerin in 46:27 Minuten als Siebte ihrer Altersklasse in das Ziel an der Kaiser–Wilhelm–Gedächtniskirche.