LAC Essingen richtet U16–Vergleichskampf aus

Holt Bayern den Hattrick beim traditionellen U16–Vergleichskampf mit Hessen und Württemberg? Oder kann der Gastgeber am Samstag ab 10 Uhr im Schönbrunnenstadion in Essingen nach fünf Jahren mal wieder den Siegerpokal in Empfang nehmen? „Das Schönbrunnenstadion ist aufgehübscht und unsere ehrenamtlichen Helfer haben bereits zahlreiche Stunden in die Vorarbeiten investiert. Nun muss nur noch das Wetter passen und zahlreiche Zuschauer den Weg nach Essingen finden, um der ganzen Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben“, so Vorstand Rainer Strehle und Ute Janouschek, stellvertretende Jugendleiterin, die zusammen mit der LAC–Jugend für das Wohl der Gäste zuständig ist.

Nach der Papierform wird das bayerische Team um die dreifache deutsche Meisterin Chiara Wildner (LG Sempt) kaum zu schlagen sein. Gleich acht deutsche Meistertitel konnten die Bayern bei den Titelkämpfen in Stuttgart Ende Juli für sich vereinnahmen. Da nimmt sich der jeweils ein Titel für Hessen und Württemberg eher dünn aus. Doch schon bei den sieben zu elf Medaillen zeigt sich, dass der Abstand nach zwei völlig chancenlosen Jahren für Württemberg wieder kleiner geworden ist. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit will man das Bestmögliche herausholen. Und natürlich auch nach den Sommerferien noch mal zahlreiche persönliche Bestleistungen abliefern.

Angeführt wird das WLV–Team von der deutschen Meisterin, Mara Dümmler (VfL Sindelfingen), die in Stuttgart im Stabhochsprung erfolgreich war. Viele Punkte erhofft man sich beim WLV natürlich auch von den weiteren Medaillengewinnern, wie Nele Pfisterer (LG Filder/300m Hürden), Antonia Heberle (TV Rottenburg/Kugel), Lukas Melzer (LG Teck/Hammer), Sina Stoll (TB Tailfingen/Hochsprung) oder den beiden Ulmer Mehrkämpfern Hannes Klecker (Speer) und Ferdinand Busse (Stabhochsprung). Nicht zu vergessen, die ein Jahr jüngeren Multi–Talente Theresie Hess (SG Schorndorf) und Dmitrij Krom (VfL Sindelfingen), die auf Landesebene schon alles abgeräumt haben.

Gastgeber LAC Essingen bringt Saskia Zeller über 800 m und das aufstrebende Stabhochsprung–Talent Philipp Sturm an den Start. Mit im Team sind auch die beiden Oberkochener Justin Hopfensitz und Johannes Hoffrogge, die im Dreisprungwettbewerb die württembergischen Fahnen hochhalten wollen.

Mit über 20 HelferInnen und dem Team von TSV für Leib und Seele kümmert sich der Gastgeber LAC Essingen um die Versorgung der rund 150 Jugendlichen vom Freitag bis Sonntag. Am Freitagabend reisen diese an, übernachten alle zusammen in der Schönbrunnenhalle, um nach einem Abschlussabend am Sonntag wieder abzureisen. Zusätzlich sorgen Fünfzig Helfer:Innen am Samstag, dem Wettkampftag, als Kampfrichter, im Catering und mit weiteren zahlreichen Aufgaben für einen reibungslosen Ablauf. „Wir sind sehr dankbar, dass wir mit dem LAC Essingen einen rührigen Verein gefunden haben, der dieses Mammutprogramm leisten will und kann“, freut sich Christian Hummel, Leiter Nachwuchsleistungssport in Baden–Württemberg. „Das ist jedes Mal wieder eine große Herausforderung.“

Start im Schönbrunnenstadion ist am Samstag um 10:00 Uhr mit dem Einmarsch der Mannschaften und der Begrüßung. Als 29ste und letzte Disziplin wird um 15:30 Uhr eine Mixed–Staffel über 4x 800 m ausgetragen, die stets für viel Spannung und fast schon olympischer Stimmung sorgt.