LAC Essingen bei Teammeisterschaften erfolgreich

(an) ‐ Mit insgesamt 37 Athletinnen und Athleten ging der LAC Essingen in den Wertungsklassen Männer, Frauen und Jugend U16 bei den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften in Donauwörth an den Start. Dieses Statement wird wieder einmal durch die Teamergebnisse bestätigt. Mit zwei Mannschaftssiegen, einem dritten und vierten Platz konnte eine sehr erfolgreiche Bahnsaison erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei den Frauen galt es die Disziplinen 100 Meter, 800 Meter, Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoß, Diskuswurf und 4x100 Meter zu absolvieren. Analog folgte die Berechnung des Gesamtergebnisses bei den Männern. Zusätzlich zu den bereits genannten Disziplinen müssen bei den Männern 400 und 5000 Meter absolviert werden. Die Jugend U16 ging über die 100 Meter, 800 Meter, im Weitsprung, beim Kugelstoßen und mit der 4x100 Meter-Staffel an den Start. Der Modus für das Gesamtergebnis in allen Wertungsgruppen gestaltete sich wie folgt: Pro Disziplin starteten mehrere Athleten jedes Teams und die jeweils zwei besten Einzelergebnisse werden in Punkte umgerechnet sowie schlussendlich zu einem Gesamtergebnis aufsummiert.

Trotz einiger fehlender Leistungsträger konnte das Männerteam mit zahlreichen guten Leistungen gegenüber fünf weiteren Mannschaften den Gesamtsieg in der Besetzung: Dennis Schönbach, Victor Bayer, Martin Schönbach, Lukas Schwella, Björn Franzen, Rainer Strehle, Philipp Vöhringer, Felix, Moritz und Pascal Ilzhöfer, erarbeiten. Am Ende standen 10.174 Punkte auf dem Konto des LAC Essingen und damit ein Vorsprung von 279 Punkte auf die zweitplatzierte StG Südbayern Express. Für die Tagesbestleistung aller Teilnehmer sorgte Pascal Ilzhöfer. Der Essinger, der bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Sprint am Start war, steuerte 639 Punkte in seiner Spezialdisziplin den 100 Meter (11,54 Sekunden) bei. Für weitere herausragende Leistungen sorgten Lukas Schwella mit 16:43,66 Minuten über 5000 Meter, sowie Dennis Schönbach mit den Tagesbestleistungen im Kugelstoßen (12,72 Meter) und Diskuswurf (36,80 Meter). Die restlichen Essinger konnten teilweise nochmals persönliche Bestleistungen erzielen.

Das Frauenteam in der Besetzung: Carina Bihlmaier, Annika Stürzl, Kim Weber, Jacqueline Böhm, Nadine Bange, Laura Frey, Martina Meissner und Valentina Barth konnten den Vorjahressieg nicht wiederholen. Mit 6524 Punkten wurde ein guter vierter Platz erkämpft. Carina Bihlmaier gelang im Kugelstoßen mit 10,04 Meter die Tagesbestwert in dieser Disziplin. Insgesamt glänzte das Team des LAC Essingen an diesem Tag durch ein sehr breites und ausgeglichenes Leistungsniveau aller Starterinnen.

Sowohl die weibliche, als auch die männliche Jugend hatte die Vorbelastung des Vortages, bei den württembergischen Teammeisterschaften gut wegegesteckt. Mattis Orthen, Philipp Sturm, Kian Janouschek, Neon Weber, Sebastian Michalak und Jacob von Cube sicherten sich mit der letzten Disziplin den Mannschaftssieg. Die Jungs von der LAZ Kreis Günzburg und vom LAC Essingen lieferten sich über den Tag hinweg einen Zweikampf auf Augenhöhe. Beim abschließenden 800 Meter-Lauf begeisterte Philipp Sturm mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 2:16,51 Minuten. Mit dieser Tagesbestleistung konnte er zusammen mit Neon Weber, der in 2:47,06 Minuten ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit lief, den knappen Punkterückstand egalisieren und dem Team den Tagessieg sichern.

Mit einem „Mini Team“ waren die Mädchen am Start. Saskia Zeller, Elisabeth Gölz, Charlotte Wagner und Hanna Schatz konnten daher mit 4487 Punkte sehr zufrieden sein und den dritten Platz erreichen. Für Spannung sorgte dabei Saskia Zeller über die 800 Meter. Sie lieferte sich über diese Distanz ein spannendes Rennen zusammen Lena Rossmanith (2:21,44 Minuten) vom TSV Marktoberdorf.