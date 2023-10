Köpf fordert mehr Konsequenz und Gmünd trifft auf Denzlingen

Der TSV Essingen unternimmt an diesem Samstag den nächsten Anlauf, um den ersten Oberliga-Heimsieg in der Vereinsgeschichte einzufahren. Gegner ist der Tabellenvierte aus Hollenbach. Personell gibt es noch einige Fragezeichen.

Der Ergebnistrend der vergangenen Wochen spricht derzeit nicht für den TSV Essingen: Von den letzten fünf Partien verlor man vier, einzig beim 3:0-Sieg in Backnang konnte die Mannschaft punkten. Bei der 1:3-Niederlage in der vergangenen Woche in Mutschelbach zeigte das Team eine gute Leistung, ließ aber einige gute Möglichkeiten liegen und wurde für die eigenen Fehler eiskalt bestraft. Dass man trotz des Ausfalls von einigen Leistungsträgern einen solch couragierten Auftritt hinlegen konnte, sollte für das kommende Heimspiel gegen den FSV Hollenbach Mut machen. Zumal der ein oder andere Akteur womöglich wieder in den Kader zurückkehrt: Die zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Patrick Funk und Felix Nierichlo könnten wieder dazustoßen, auch bei Patrick Auracher reicht es vielleicht schon wieder für einen Kurzeinsatz. Ob Dean Melo mit seinem Zehenbruch bereits wieder eine Option sein wird, ist fraglich. Erman Kilic hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, kann aber wohl spielen. Lennart Ruther fällt mit seiner Verletzung am Syndesmoseband dagegen definitiv noch eine Weile aus.

Für den ersten Heimsieg hat Trainer Simon Köpf ein klares Rezept: „Ähnliche Spielfreude wie zuletzt und mehr Konsequenz vor dem Tor.“ Die Aufgabe dürfte ähnlich schwer werden wie im vergangenen Heimspiel gegen Göppingen. Köpf lobt den kommenden Gegner: „Sie haben in der letzten Saison eine gute Rückrunde gespielt und machen dort jetzt weiter. Sie spielen ein sehr offensives Pressing, sind eine geschlossene Mannschaft.“ Aus dem Kollektiv hervorheben könnte man Stürmer Hannes Scherer, der noch jungen Saison bereits zehn Mal getroffen hat.

Der Essinger Coach zeigt außerdem Respekt vor dem Tempo der Hollenbacher Offensivspieler: „Wir dürfen ihnen wenig Räume geben, sie haben viele schnelle Spieler in ihren Reihen.“ Mit so vielen eigenen Möglichkeiten wie zuletzt rechnet Köpf nicht: „Sie werden nicht so viel zugelassen, da sie eine sehr konsequente Spielweise an den Tag legen.“ Umso wichtiger, dass der TSV vor dem gegnerischen Tor maximal effizient agiert. Anpfiff in Essingen ist um 15.30 Uhr.

In der Fußball-Oberliga empfängt an diesem Samstag (14 Uhr) der 1. FC Normannia Gmünd den FC Denzlingen ‐ damit kommt es zum Duell der Aufsteiger, die beide schon viel Gutes in der neuen Umgebung erfahren durften. So ist dieses Spiel im WWG-Sportpark nicht das vielleicht von einigen erwartete Kellerduell, sondern die Partie des Siebten gegen den Zehnten.

Der siebte Platz und die bereits eingefahrenen 20 Punkte der Normannia sind beeindruckt. Wenn man sich die Tabelle aber genau anschaut, stellt man schnell fest, dass der FCN grundsätzlich nur ein unglaublich breites Mittelfeld mit zahlreichen Mannschaften anführt. Zur Abstiegszone sind es lediglich sechs Punkte. „Das ist alles brutal eng, das wissen wir“, sagt Gmünds Trainer Zlatko Blaskic.

Zuletzt haben die Normannen gegen zwei starke Mannschaften (Pforzheim und Mannheim) jeweils einen Punkt erkämpfen können, womit man im Schwerzer durchaus leben konnte. Vor allem der Punkt gegen den Titelaspiranten Pforzheim hat Blaskic gefallen. Die Ausgangslage am kommenden Wochenende, gegen den Mitaufsteiger, ist eine gänzlich andere. „Da kommt ein Gegner auf Augenhöhe nach Gmünd, mit reichlich Qualität. Das haben auch schon gestandene Oberligamannschaften wie Bissingen oder Reutlingen bitter erfahren müssen, die beide mit jeweils 4:1 von Denzlingen besiegt wurden“, hat sich Normannias Übungsleiter natürlich wieder einen ganz genauen Überblick über den Gegner verschaffen können. Denzlingen wurde in der Gruppe im Südbadischen Meister, in der Gmünds Relegationsgegner SC Lahr gespielt hatte. „Passives Abwehrverhalten“ werde prompt bestraft, weiß Blaskic, was er und sein Team natürlich keinesfalls vorhaben, vor allem nicht daheim. „Wir haben ein Heimspiel und möchten entsprechend selbstbewusst in die Partie gehen. Meine Spieler werden nicht zurückweichen oder weniger machen als in den vergangenen Wochen“, blickt Blaskic voraus.

Weiterhin fehlen wird bekanntlich Daniel Sanchez (Meniskus-OP). Dazu gesellen sich Tim Scheible (Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber), Nico Molinari (Knieprellung), Dogukan Dogan (Zerrung) sowie Louis Kaspar (krank). Unabhängig von der personellen Situation, mal abgesehen davon, dass diese schon weitaus schlechter aussah, blickt Blaskic recht optimistisch auf dieses Duell: „Können wir unser Leistungslimit erreichen, haben wir gute Chancen, den Platz als Sieger zu verlassen. Ich erwarte aber ein enges, aber auch ein durchaus attraktives Fußballspiel.“