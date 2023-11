Klinikdebatte: Bürger fühlen sich nicht mitgenommen

Im Bereich „Stockert“ könnte das Zentralklinikum des Ostalbkreises gebaut werden. Der Essinger Gemeinderat hat jedenfalls, wie berichtet, sich mehrheitlich entschieden, sich am Bieterverfahren des Landkreises zu beteiligen und das Areal als denkbaren Standort anzubieten. Gleichzeitig hat das Gremium erste Schritte unternommen, um eine spätere Bebauung zu ermöglichen.

Vorausgegangen war eine längere Diskussion, in der das Für und Wider einer Beteiligung der Gemeinde abgewogen wurde. Dabei wurde mehrfach betont, dass die Entscheidung wichtig sei für die Gesundheitsversorgung aller 315.000 Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises und dass es sich somit um kein rein Essinger Thema handle.

Bürger äußern sich in Fragestunde kritisch zum künftigen Zentralklinikum

In der Bürgerfragestunde waren kritische Stimmen zu hören, unter anderem wurde auch die von Aalen ins Gespräch gebrachte Kombi-Lösung befürwortet. Kritisiert wurde, die Bürger seien nicht ausreichend informiert und mitgenommen worden.

Das Gemeindeparlament entschied sich in geheimer Abstimmung anders, votierte für die Teilnahme am Bieterverfahren und bot den Bereich „Stockert“ als potenziellen Standort an. Als nicht geeignet verworfen wurden gleichzeitig die Bereiche „Saukopf/Blümle/Galgenweg“, „Brühl“ und „Forst“. Wie „Stockert“ liegen sie alle im Umfeld des vorgegebenen Suchkreises von zwei Kilometern um den optimalen Standort Daimlerstraße 2/Stockert-Kreisel.

Für den bei Abwägung aller Vor- und Nachteile bevorzugten Bereich „Stockert“ leitete das Gremium danach die Aufstellung eines Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan ein. Es handelt sich dabei um das Gebiet am nördlichen Ortsrand von Essingen, südöstlich des Bebauungsplans „Stockert, 1. Änderung“, westlich des Alten Heerwegs, südlich des Gewerbegebiets „Stockert“ sowie der Bundesstraße 29 und der Ortsverbindungsstraße „Stockert-Ost“.

Gemeinde Essingen fordert Bahnhalt, wenn Zentralklinikum kommt

Hier soll der Bebauungsplan Klinikum aufgestellt werden. Zudem ordnete der Gemeinderat eine Baulandumlegung an und erließ eine Veränderungssperre. Bürgermeister Wolfgang Hofer unterstrich: „Das ist aus unserer Sicht der beste Standort!“ Allerdings wolle die Gemeinde im weiteren Verfahren beteiligt werden und ein Bahnhalt Essingen sei dann zwingend.

Sollte der Kreis sich für einen anderen Standort entscheiden, werden alle diese Beschlüsse wieder rückgängig gemacht.