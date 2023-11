Kinderleichtathletik begeistert junge Talente

In einem mit Spannung erwarteten Teamwettkampf für die Altersgruppen von sechs bis neun Jahren wurden die Kreismeister der Kinderleichtathletik im Ostalbkreis in der Schönbrunnenhalle in Essingen ermittelt.

114 Teilnehmer aus acht verschiedenen Vereinen

Mit insgesamt 114 Teilnehmern aus acht verschiedenen Vereinen, darunter die LG Brenztal, LG Staufen, LSG Aalen, TSV Hüttlingen, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, DJK Ellwangen-SG Virngrund, TSV Oberkochen und dem gastgebenden Verein, dem LAC Essingen, standen die jungen Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt. In den Disziplinen Hoch- und Weitsprung, Wurf mit Stäben beziehungsweise Flatterbällen, Sprint und Crosslauf zeigten die Kinder ihr Können und lieferten sich packende Wettkämpfe.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung der Kinder, die durch ein Spalier von engagierten Helferinnen und Helfern empfangen wurden. Den Auftakt machte ein energiegeladenes Warm-up, das von Andrea Strehle geleitet wurde und die Teilnehmer bestens auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitete.

Abwechslungsreicher Parcours

Der KiLA-Wettkampf erreichte beim Crosslauf auf einem abwechslungsreichen Parcours seinen Höhepunkt, als die jungen Nachwuchsathleten von den begeisterten Zuschauern, je nach Altersklasse über drei bis fünf Hallenrunden, angefeuert wurden.

Die spannende Herausforderung brachte nicht nur Ausdauer, sondern auch den unerschütterlichen Ehrgeiz der kleinen Athletinnen und Athleten zum Vorschein. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt bei der abschließenden Siegerehrung, bei der die Teams in den Altersklassen U8 und U10 gekürt wurden. In der U8 belegte der LAC Essingen den ersten Platz, gefolgt auf dem zweiten Platz von der LG Staufen/LG Brenztal und der LSG Aalen (Platz drei).

Die weiteren Platzierungen: vierter Platz LAC Essingen/TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, fünfter Platz DJK Ellwangen-SG Virngrund, sechster Platz TSV Hüttlingen. In der U10 setzte sich die Mannschaft DJK Ellwangen-SG Virngrund durch. Platz zwei ging an die LSG Aalen II. Den dritten Platz teilten sich am Ende die LSG Aalen II und der LAC Essingen.

Dahinter folgten die LG Staufen (Platz fünf), der TSV Hüttlingen/LG Brenztal, der TSV Oberkochen, der TSV Hüttlingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach teilten sich am Ende den sechsten Platz.

Info: Im Jahr 2024 plant der Leichtathletik Kreis Ostalb einen KiLa-Cup mit vier bis fünf Stationen durchzuführen. Drei Ausrichter haben sich bereits gemeldet und ihre Zusage für 2024 gegeben. Interessierte Vereine können sich gerne noch bei Annika Stürzl E-Mail: [email protected] melden.