Kein Beton in Gmünd ‐ Harter Brocken für Essingen

Der TSV Essingen empfängt an diesem Samstag 14.30 Uhr) den 1. CfR Pforzheim in der Carento-Arena. Gegen den Tabellenfünften braucht der TSV erneut eine Topleistung, um Punkte zu Hause lassen zu können.

Schmeichelhaft war der Punktgewinn in der Vorwoche beim SV Oberachern. Mit dem engen Kunstrasen und den starken Gastgebern kam man nicht wirklich zurecht. Dank einer guten Portion Glück und einem starken Jerome Weisheit im Tor stand die Null aber nach 90 Minuten auch auf der richtigen Seite.

Gegen Pforzheim erwartet den TSV nun wieder eine andere Partie. Man spielt im bekannten heimischen Stadion, wo man zuletzt beim 4:3 gegen Hollenbach einen spektakulären Sieg feiern konnte. Bezüglich des Kaders dürfte sich im Vergleich zur Vorwoche nur wenig ändern. Alexander Paul wird wohl krankheitsbedingt fehlen, der Einsatz von Besnik Koci ist noch fraglich. Ebenso die Frage, ob Dean Melo bereits wieder für einen eventuellen Kurzeinsatz auf der Bank Platz nehmen kann. In der Startelf indes könnte es durchaus die ein oder andere Anpassung geben: Die Routiniers Felix Nierichlo und Patrick Funk kamen nach auskurierten Infekten in Oberachern von der Bank und sind jetzt wieder Kandidaten für die Anfangsformation. Den kommenden Gegner lobt Trainer Simon Köpf in den höchsten Tönen: „Das ist eine brutal gute Mannschaft mit viel Offensivpotenzial. Mit Markopoulos haben sie einen der besten Stürmer der Liga in ihren Reihen, dahinter mit Münst, Götz und Catanzano richtig geile Fußballer. Sie können ein wahnsinniges Offensivfeuerwerk abbrennen. Zudem haben sie defensiv auch noch richtig Qualitäten.“

Mit Sauerborn wird den Pforzheimern allerdings ein Offensivakteur aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. Bei den Pforzheimern lässt sich eine gewisse Diskrepanz aus Heim- und Auswärtsergebnissen feststellen. Während man zu Hause ungeschlagen ist und im Schnitt mehr als drei Tore erzielte, konnte man in der Fremde nur eines von sieben Spielen siegreich gestalten. Nichtsdestotrotz erwartet den TSV gegen den letztjährigen Dritten ein harter Brocken. Entsprechend wünscht sich Köpf ‐ ähnlich wie gegen Hollenbach ‐ eine Topleistung seiner Jungs: „Wir müssen von Anfang an voll dagegenhalten. Wir sollten an unser Leistungsmaximum herankommen, um etwas holen zu können.“

Spitzenreiter Großaspach trifft auf Gmünd

Die vielleicht bislang höchste Hürde gilt es an diesem Samstag (14 Uhr) für den Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd zu übersprungen. Zu Gast sein wird der Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach, gleichzeitig der Ex-Verein von Normannias Übungsleiter Zlatko Blaskic.

Mit zwei Siegen in Serie empfängt die Normannia den Titelanwärter Nummer eins durchaus mit Selbstbewusstsein. Vor allem der 3:1-Erfolg in Bietigheim-Bissingen war ganz nach dem Geschmack von Blaskic, so zufrieden war er mit der Leistung seiner Spieler, die „gegen eine gestandene Oberliga-Mannschaft deutlich gewonnen und dem Gegner keine Chance gelassen hatte“.

Dass man die kommenden Gäste nicht derart dominieren wird, davon geht man im Lager der Gmünder fest aus. „Das ist der Tabellenführer, der seine Stellung natürlich verteidigen möchte. Großaspach ist natürlich klarer Favorit in dieser Partie. Meine Spieler werden aber alles probieren, um es zu einem offenen Schlagabtausch kommen zu lassen“, so Normannias Trainer. Es fehlen in diesem Duell die beiden Langzeitverletzten Daniel Sanchez (Meniskus-OP) und Tim Scheible (Pfeiffersches Drüsenfieber), dazu gesellen sich Louis Kaspar (Grippe), Adnan Rakic (Zerrung), Luca Benz (Kniebeschwerden) sowie Melih Caliskan (Adduktorenbeschwerden). Ganz gleich, wie er personell aufstellen kann, sagt Blaskic: „Wir werden uns nicht hinten einigeln oder verstecken, sondern selbst aktiv sein, agieren und den Primus vor Aufgaben stellen, der er erst einmal lösen muss.“

Blaskic macht auf einige spannende Duelle aufmerksam. So stehen zwischen den Pfosten die vermutlich beiden besten Torhüter zwischen den Pfosten. Gmünds Yannick Ellermann und Pendant Maximilian Reule dürften das Maß der Dinge sein in dieser Liga. „Beide sind herausragend und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese beiden die wenigsten Gegentreffer kassiert haben“, so Blaskic. Für das Mittelfeld hat er Marvin Gnaase und den Großaspacher Volkan Celiktas auserkoren. Zwei sehr ballsichere Mittelfeldstrategen, die den Rhythmus des Spiels bestimmen und lenken können. „Dazu sind sie beide auch noch torgefährlich“, sagt Blaskic.

Apropos Torgefahr, stellt Blaskic noch einen Vergleich zu zwei ganz wichtigen Stützen in den jeweiligen Teams an, die beide vorne agieren. Alexander Aschauer hat bislang neun Treffer erzielt (dazu vier Vorlagen), Großaspachs Dominik Salz erzielte einen Treffer weniger, bereitete aber einen mehr vor. „Das sind zwei Neuner, gegen die keine Abwehr gerne spielt. Beide sind ungemein schwierig vom Ball zu trennen, in der Luft ohne Konkurrenz und gleichzeitig die ersten Anläufer gegen den Ball“, zieht Blaskic noch einen dritten Vergleich an.

Seine Mannschaft könne in dieses Spiel „ohne jeglichen Druck“ gehen. „Die Mannschaft hat sich dieses Spitzenspiel hart erarbeitet. Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen, sondern möchten den Zuschauern auch in dieser Partie wieder eine Partie auf Augenhöhe bieten, wenn der Gegner auch übermächtig erscheint“, freut sich Gmünds Trainer bereits auf das anstehende Duell. Er kennt den Gegner gut, bereitet seine Mannschaft auf diesen vor ‐ und möchte an diesem Samstag ein weiteres Mal überraschen.