Internationales Flair beim Sparkassenmeeting

Für viel Abwechslung war beim Sparkassenmeeting des LAC Essingen gesorgt. Die über 30 Kampfrichter sorgten an den Wettkampfstätten für eine familiäre Atmosphäre und damit für beste Voraussetzungen bei den Athleten. Damit war die Basis für jede Menge guter Leistungen bei den Athleten geschaffen. Durch den Start von Athleten aus Italien, der Schweiz war auch in diesem Jahr wieder internationales Flair angesagt. Die Sportler der Masterklassen nutzten diese Challenge noch als zusätzlichen DM–Qualifikationswettkampf. Ebenso ermöglichte der Gastgeber den Nachwuchsathleten der U16 und U14 des Kreises Göppingen im Hammerwurf ihre Kreismeister zu ermitteln. Neben dem Wurfwettbewerben stand der Stabhochsprung im Fokus. Harald Class von der LSG Aalen hatte seine Trainingsgruppe aus Athleten verschiedenster Vereine aus der Region bestens darauf vorbereitet und sie dankten es ihm mit teilweise neuen persönlichen Bestleistungen.

„Wir freuen uns sehr, dass über die Jahre so viele Athleten uns die Treue halten, aber auch immer neue Athleten den Weg nach Essingen finden“, zeigte sich Vorstand und Organisationschef Rainer Strehle vom LAC Essingen zufrieden. Bestens informiert wurden die Zuschauer in diesem Jahr von Stadionsprecher Andreas Deuschle.

Stabhochsprungwettbewerb ist einer der Höhepunkte

Einer der Höhepunkte des Meetings war zweifellos der Stabhochsprungwettbewerb. Die Athleten aus der Trainingsgemeinschaft unter der Leitung von Harald Class/Philipp Vöhringer zeigten sich im eigenen Stadion von ihrer besten Seite. Der Tagessieg ging an Heiko Hinneberg vom LAV Stadtwerke Tübingen mit 4,22 Meter. Trainer Harald Class nutzte die Chance zur Teilnahme und konnte mit 3,22 Meter sehr zufrieden sein. Die Athleten des LAC Essingen konnten mit neuen persönlichen Bestleistungen und Vereinsrekorden überzeugen: Philipp Sturm (M14) verbesserte seinen Vereinsrekord auf 3,32 Meter und sicherte sich damit den Tagessieg in seiner Altersklasse. Eine neue persönliche Bestleistung erzielte Mattis Orthen (M14) mit 2,72 Meter, der Dritter wurde. Felix Gräßer (LSG Aalen) wurde mit 2,52 Meter Vierter in dieser Altersklasse. Der Essinger Moritz Ilzhöfer (U18) steigerte seinen Bestwert auf 3,12 Meter und sicherte sich den Tagessieg in der U18. Bei den weiblichen Altersklassen erzielte Johanna Eigl (U18) von der LSG Aalen zusammen mit Magdalena Melzer (W15) von der Spvgg Rommelshausen–LA Kernen mit 2,72 Meter die Tagesbestleistung und damit den Tagessieg in ihren Altersklassen.

Essinger können zufrieden sein

Mattis Orthen, Jacob von Cube und Neo Weber, alle M14, nutzten die Startmöglichkeit am Kreiswettbewerb im Hammerwurf des LA–Kreis Göppingen. Die Essinger zeigten erste gute Ansätze und konnten mit ihren Weiten zufrieden sein. Für die Tagesbestweite sorgte Paul Höber (M15) von LG Filstal mit 43,80 Meter. Leni Mutschler (W14) wuchte den Hammer auf starke 34,55 Meter.

Die Königsdisziplin der Werfer lockte wieder zahlreiche Masterathleten aus dem gesamten Süddeutschen Raum nach Essingen. So gab es wieder einige hochklassige Leistungen mit den Wurfgeräten: Hammer, Gewicht, Kugel, Speer und Diskus zu bestaunen. „Die Stimmung in Essingen ist einfach locker athletisch charmant, einfach LAC like. Ich komme daher immer gerne wieder zu dieser Veranstaltung“, äußerte sich Birgit Keller von der LG Sigmaringen.

Starke Leistungen in den fünf Wurfdisziplinen

Elf Frauen der Altersklassen W45 bis W70 zeigten starke Leistungen in den Fünf Wurfdisziplinen. In der W45 setzte sich Natascha Wolf (LG Baar) vor Birgit Keller durch. Einen Wettkampf auf Augenhöhe lieferten sich die zwei stärksten Werferinnen in dieser Disziplin in Deutschland, Karin Reitemeier (SSC Vellmar von 1973 e.V.) und Ellen Weller (MTG Mannheim), mit dem besseren Ende für die Mannheimerin. An die Spitze der Deutschen Bestenliste setzten sich mit ihren Punktzahlen in der Altersklasse W60 Susanne Strohm (SV Stuttgarter Kickers), der W65 Elke Herzig (LG Kurpfalz) und der W70 Irene Drayß (TV Heppenheim).

Tobias Bühner von der LG Staufen sicherte sich mit Deutscher Jahresbestleistung den Sieg in der Altersklasse M40, Günther Polz von TuS Alztal Garching siegte bei der M50 und Torsten Schulz von der TSGV Großbettlingen bei den 55–Jährigen.

In der AK 60 ging der Tagessieg an den Lokalmatador Hans Messner vom LAC Essingen, der den ausgeglichensten Wettkampf in allen fünf Disziplinen absolvierte. Auch die Altersklasse M65 war fest in Essinger Hand. Hartwig Vöhringer setzte sich hier vor Peter Hübner durch. Mit ihrer erzielten Punktzahl nehmen die Essinger aktuell Platz zwei in der deutschen Bestenliste ein.