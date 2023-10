Im siebten Anlauf: Der TSV Essingen feiert den ersten Heimsieg in der Oberliga

Endlich: Der TSV Essingen hat in der Oberliga den ersten Heimsieg überhaupt gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf gewann mit 4:3 gegen den FSV Hollenbach. Lukas Rösch (24. Minute) und Niklas Groiß (34.) sorgten für eine 2:0-Halbzeitführung. Doch Hollenbach kämpfte sich zurück ins Spiel. Innerhalb von sieben Minuten kamen die Gäste zum Ausgleich. Noah Kriger (51.) und Sebastian Lutz (58.) erzielten die Tore. Lukas Rösch brachte Essingen in der 71. Minute erneut in Führung. Felix Nierichlo erzielte in der 87. Minute das 4:2. In der Nachspielzeit verkürzte Rico Hofmann auf 3:4. Der 1. FC Normannia Gmünd feierte einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Denzlingen. Marvin Gnaase (13.), Alexander Aschauer (38.) und Calvin Körner (62.) waren die Torschützen. Heimdebakel für Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegeen Türkspor Neckarsulm. Die Mannschaft von Patrick Faber verlor mit 1:6. Dabei fing gut an. Fabian Janik erzielte bereits in der fünften Minute das 1:0. In Durchgang eins sorgten Ouadie Barini (30.), Hakan Kutlu (38.) und Cristian Giles Sanchez (45.+1) für die 3:1-Führung. In zweiten Durchgang trafen Enes Türköz (49.), Marcel Hofrath (78.) und Bahadir Özkan (90.).

In der Landesliga verlor der SV Neresheim die Heimpartie gegen den SC Geislingen mit 0:3. Florian Ahmeti (13.), Manuel Kranz (51.) und Chris Loser (67.) trafen. Am Sonntag tritt der SV Waldhausen um 15 Uhr beim MTV Stuttgart an.