Fußball-Oberligist TSV Essingen ist zurück auf dem Platz. Seit dieser Woche bereitet sich die Mannschaft von Trainer Simon Köpf auf die restliche Rückrunde vor.

Im ersten Training ist auch Neuzugang Jannik Pfänder dabei

Zum Auftakt stand, auch bedingt durch den Schneefall und den entsprechenden Platzverhältnissen, der Spaß im Vordergrund. Am Mittwoch wurden dann die Zügel bereits ein wenig angezogen. „Wir wollen einen guten Grundstein legen, damit wir richtig fit in die Rückrunde gehen. Den brauchen wir auch. Es geht um den Klassenerhalt - und diesen wollen wir so schnell wie möglich schaffen“, so Essingens Trainer Simon Köpf. Insgesamt konnte der Trainer 20 Feldspieler und drei Torhüter begrüßen - darunter auch der 20-jährige Neuzugang Jannik Pfänder von der SG Sonnenhof Großaspach. Dieser wurde vom TSV Essingen schon länger beobachtet, wie Simon Köpf berichtet: „Nach seiner Zeit in der Heidenheimer A-Jugend hatten wir Interesse an ihm. Er entschied sich dann aber für die SG Sonnenhof Großaspach. Im ersten Jahr hatte er auch viel gespielt. In der Sommervorbereitung zog er sich allerdings eine Schulterverletzung zu und kam nicht mehr so zum Zug. Nun gab es die Möglichkeit, ihn zu holen.“ Wie Simon Köpf ergänzt, ist er ein richtig guter Fußballer, der in den 90 Minuten viel auf dem Platz unterwegs ist. „Er bewegt sich gerne zwischen beiden Strafräumen und geht auch gerne in die Spitze mit rein, weil er viel im hohen Tempo laufen kann. Dazu ist er auch sehr kopfballstark.“

Julian Biebl ist zurück nach Kreuzbandriss

Der TSV Essingen kann sich auf einen weiteren gefühlten Neuzugang freuen. Die Leidenszeit von Julian Biebl hat ein Ende gefunden. Aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlte er fast ein dreiviertel Jahr. Kann er in der Rückrunde noch ein wichtiger Faktor werden? „Wenn er komplett fit wird, kann er noch ein ganz wichtiger Spieler für uns werden. In der vergangenen Verbandsliga-Saison war er mit der entscheidende Spieler für die Wende. Auf der „Sechs“ hat er eine überragende Hinrunde gespielt und mit den Grundstein gelegt für unsere überragende Serie“, so Simon Köpf.

Bis zum Liga-Start am 2. März gegen den FC Nöttingen stehen für Essingen insgesamt sechs Testspiele an: gegen den SV Fellbach, die SG Sonnenhof Großaspach, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, den SSV Ehingen-Süd, den VfR Aalen und die SpVgg Ansbach. Simon Köpf freut sich dabei auf alle Testspiele, denn: „Zu fast allen Vereinen habe ich gewisse Verbindungen.“

Das große Manko in der Hinrunde: die Chancenverwertung

20 Spiele hat der TSV Essingen in der Oberliga bestritten. Mit 26 Punkten rangiert die Köpf-Truppe auf dem zehnten Tabellenplatz. Essingens Trainer ist mit der Punkteausbeute allerdings nicht ganz zufrieden. „In sehr vielen Spielen haben wir es spielerisch richtig gut gemacht. Wir haben uns brutal viele Torchancen erarbeitet. Unser großes Manko war allerdings die Verwertung der Torchancen in vielen Partien. So kamen letztlich ein paar Punkte zu wenig heraus.“ Wie Simon Köpf betont, wären sechs bis sieben Punkte mehr möglich gewesen. „In den restlichen 14 Spielen gilt es, das besser zu machen. Wir müssen unsere Chancen einfach konsequent nutzen.“ Mit der Abwehrleistung war Simon Köpf speziell in den Wochen vor der Winterpause sehr zufrieden. „Man hat einfach gemerkt, dass Patrick Auracher zurück ist, der uns viel Stabilität gibt. Lennart Ruther und Patrick Funk sind nun auch wieder fit“, so Simon Köpf.

Die große Chance auf den Siegtreffer in Großaspach

Ein wenig stellvertretend für die mangelnde Chancenverwertung und die starke Abwehr, war das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach unmittelbar vor der Winterpause. Die Partie endete 1:1. In der zweiten Halbzeit ließen die Essinger kaum noch Chancen der SG Sonnenhof Großaspach zu. In der absoluten Schlussphase hatte der TSV dann die ganz große Chance, den Siegtreffer zu erzielen. Diese wurde allerdings vergeben. „In der Vorbereitung werden wir noch viel vors Tor gehen, damit wir einfach sicherer und im Abschluss besser werden“, berichtet Simon Köpf. Gelingt das, sollte sich das Ziel Klassenerhalt als keine unüberwindbare Hürde präsentieren.

Drei Spieler verlängern den Vertrag

Mit drei Spielern kann der TSV Essingen dabei auf jeden Fall länger planen. Lennart Ruther, Lukas Rösch und Tom Österle haben ihre Verträge verlängert. Lukas Rösch und Tom Österle bleiben bis mindestens 2026 und Lennart Ruther bis 2027.

TSV-Testspiele: Samstag, 27. Januar: SV Fellbach - TSV Essingen; Samstag, 3. Februar: Sonnenhof Großaspach - TSV Essingen; Samstag, 10. Februar: TSV Essingen - SSV Ehingen-Süd und TSG Hofherrnweiler-Unterrombach; Samstag, 17. Februar: TSV Essingen - VfR Aalen; Samstag 24. Februar: SpVgg Ansbach - TSV Essingen; Erstes Liga-Spiel 2024: Samstag, 2. März: TSV Essingen - FC Nöttingen