Siebenmal auf einem Bein hüpfen: Wer das bei seiner Untersuchung vor der Einschulung kann, beherrscht wichtige motorische Grundfähigkeiten. Im Ostalbkreis hat aber gut ein Viertel aller Kinder damit Probleme. Denn viele Jungen und Mädchen bewegen sich zu wenig. Jetzt bietet das Gesundheitsamt ein neues Programm zur Bewegungsförderung in Kindergärten an. Am Donnerstag ist in der Schönbrunnenhalle der Startschuss für den „Bewegungspass“ gefallen.

„Mich hat das geschockt“, sagte Landrat Dr. Joachim Bläse vor rund 30 Erzieherinnen und einem Erzieher in seiner Begrüßung. Studien zeigten, dass gerade Kinder aus sozial schwachen Familien ein besonders hohes Risiko haben krank zu werden, weil sie sich zu wenig bewegen. Unter anderem leiden neun Prozent der Kinder im Ostalbkreis schon mit vier bis fünf Jahren an Übergewicht. „Es kann nicht sein, dass diese Kinder neben ihren sozialen auch gesundheitliche Nachteile haben“, betonte der Landrat.

Dies war ein Grund, warum der Ostalbkreis sich nun als 21. Kreis in Baden–Württemberg an einem Programm beteiligt, das 2016 von Sportwissenschaftlern des Amts für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart eingeführt wurde. Es nennt sich „Bewegungspass“ und wendet sich schon deshalb an Kindergärten, „weil hier fast alle hingehen“, so Bläse. 94 Prozent aller Kinder, um genau zu sein. Der Turngau Ostwürttemberg und der Sportkreis Ostalb unterstützen das Vorhaben, die AOK Ostwürttemberg fördert es finanziell mit 15.000 Euro. Die Gesamtkosten betragen 28.800 Euro, berichtete Leonie Schönsee, die im Landratsamt für die Gesundheitsförderung zuständig ist.

Für die AOK Ostwürttemberg begrüßte deren stellvertretender Geschäftsführer Martin Kerler die Teilnehmenden. „Damals, als das Telefon noch eine Schnur hatte“, begann er, da sei Bewegung im Kindesalter eine Selbstverständlichkeit gewesen. „Wir waren draußen, den ganzen Tag“, erzählte Kerler seinen Zuhörerinnen und Zuhörern in der Schönbrunnenhalle. „Wir spielten Verstecken, Fangen und Fußball auf der Straße und haben uns im Wald Lägerle gebaut. Kein Weg war zu weit. Wir sind mit dem Rad gefahren und mit dem Kettcar, weil es Spaß gemacht hat, und kamen abends erst heim, wenn der Vater gepfiffen hat.“ Wenn etwas Spaß mache, falle es einem leicht, dranzubleiben. „Und was gibt es Besseres für ein gesundes Leben als Glück?“, so Kerler.

Heute hätten es die Kinder schwerer. Bewegung als Selbstverständlichkeit stehe in Frage, denn als Konkurrenz locke das Handy. Auch die Verbindlichkeit fehle. „Früher hat man sich verabredet: Um 14 Uhr am Kaugummiautomat“, veranschaulichte Kerler. Inzwischen gebe es WhatsApp, und da sei eine Verabredung schnell wieder abgesagt. „Die Bewegungsarmut geht leider auch am Ostalbkreis nicht vorbei“, das sei eine Folge. Die AOK wolle dabei mithelfen, dass die Entwicklung anders verlaufe, so Kerler. In Ergänzung zum Präventionsprogramm „Jolinchen–Kids“, das die Gesundheit von Kita–Kindern fördern soll, beteilige sich die Krankenkasse deshalb auch am „Bewegungspass“. „46 Kitas machen schon mit“, freute sich Martin Kerler. „Wir hoffen, dass es noch mehr werden.“

Das Programm fügt sich nahtlos in das Projekt „Ostalb bewegt Kinder“ ein, mit dem der Landkreis bereits seit zwei Jahren Kinder finanziell unterstützt, die einem Sportverein beitreten möchten. „So konnten wir schon viel aufholen, was während der Pandemie bei den Null– bis Sechsjährigen verlorenging“, erklärte der Landrat. Der „Bewegungspass“ setze nun einen weiteren positiven Anreiz.

Und zwar mit einem Känguru, einem Eichhörnchen, einem Affen, einem Bären und weiteren Tieren, die für insgesamt 32 verschiedene Bewegungsformen stehen. Das erklärte Franziska Borst von der Stadt Stuttgart. „Das Känguru hüpft, das Eichhörnchen balanciert, der Affe hangelt, der Bär kullert“, sagte sie beispielhaft. Ohne viel Aufwand, unterstützt mit einer Materialtasche und Spielanleitungen, könnten Erzieherinnen und Erzieher diese Basisfertigkeiten mit den Kindern im Alltag üben. Etwa alle zehn Wochen, wenn alle Kinder etwas Neues beherrschen, dürften sie es in einer „Drachenstunde“ zeigen und erhielten als Belohnung einen Aufkleber für ihren Bewegungspass. „Kinder sind Jäger und Sammler, die wollen das Heft vollkriegen“, schmunzelte Borst. Am Ende gibt’s eine Urkunde.

„Drachenpädagogik“ nennt Borst den Ansatz, für den die Erzieherinnen in einer eintägigen Schulung qualifiziert werden. Auch auf dem Titelblatt des zugehörigen Hefts sind Drachen abgebildet. Ziel ist, im Projektzeitraum von vier Jahren 120 Kindergärten für die Umsetzung des „Bewegungspasses“ zu gewinnen. Am Donnerstag legten die ersten los, darunter Manuela Stütz und Kai Werner vom Kindergarten „Pfiffikus“ in Ruppertshofen. „Ja, Kinder können deutlich weniger“, sagte die Kindergartenleiterin. Aber ihre Eltern trauten ihnen auch weniger zu, und oft seien beide berufstätig und die Kinder lange in Betreuung. Deshalb hätten sie im „Pfiffikus“ bereits selbst einen „Sportlerpass“ entwickelt. Der kreisweite „Bewegungspass“ passe genau dazu.