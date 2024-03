Der Heimkomplex zu Beginn dieser Saison gehört längst der Vergangenheit an. Inzwischen ist der TSV Essingen in der Carento-Arena eine Macht. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Offenburg (Samstag, 15 Uhr) soll nach der Niederlage in Ravensburg wieder dreifach gepunktet werden.

Die ominösen 40 Punkte werden in dieser Saison in der Oberliga Baden-Württemberg aller Voraussicht nach nicht zum Klassenerhalt reichen. Bis zu sechs Mannschaften werden am Ende den Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Somit stünde momentan der FV Ravensburg mit 30 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz und zehn Partien sind noch zu absolvieren.

Mit Punkten in Ravensburg hätte der TSV am vergangenen Samstag bereits einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Doch auch nach der 0:2-Niederlage befindet sich der Aufsteiger nach wie vor in einer komfortablen Ausgangssituation. 35 Punkte und Platz acht lautet die Momentaufnahme. Und vor der Brust lauert die Partie gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Offenburg. Co-Spielertrainer Patrick Auracher sagt selbstbewusst: „Wenn wir unsere Leistung bringen, fahren wir den nächsten Heimdreier ein.“ Gleichzeitig warnt der 34-Jährige aber vor dem kommenden Gegner: „Sie verlieren ganz selten deutlich, spielen keinen schlechten Fußball. Außerdem können sie völlig befreit aufspielen.“

Deshalb erwartet Auracher einen frechen Offenburger Auftritt: „Es ist keine Mannschaft, die sich hinten einmauert. Sie möchten nach vorne spielen.“ Für den TSV indes gilt es auch in dieser Partie, den Grundstein in der Defensive zu legen. In den ersten drei Spielen in diesem Jahr blieb Jerome Weisheit ohne Gegentreffer.

Fehlen wird dabei nach wie vor Blend Etemi, der voraussichtlich in knapp drei Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Moritz Müller muss ebenfalls weiterhin passen und auch Felix Nierichlo steht aufgrund eines Faserrisses in der Wade erst einmal nicht zur Verfügung. Routinier Auracher könnte wieder eine Option werden, muss allerdings erst einmal die abschließenden Trainingseinheiten abwarten.

Gmünder Oberligist zu Gast beim Nachbarn in Göppingen

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd eine der kürzesten Anfahrten vor sich. Zu Gast sein wird die Mannschaft von Zlatko Blaskic am Samstag (14 Uhr) beim Göppinger SV, 20 Kilometer etwa trennen die beiden Sportplätze.

Mit dem 0:0 gegen Backnang war Blaskic in Summe durchaus zufrieden. „Wenn man sieht, wie die Woche davor verlaufen, mit bis zu zwölf kranken Spielern, müssen wir fast zufrieden damit sein“, sagte er rückblickend. Nun geht es gegen Göppingen, ein ganz anderes Kaliber in dieser Oberliga-Umgebung.

„Göppingen ist ein Spitzenteam und besonders motiviert in diesen Derbys. Dort spielen viele gestandene Akteure, dazu kann Göppingen auch von der Bank eine Menge an Qualität nachlegen. Das wird eine schwierige Aufgabe, die wir aber natürlich als Mannschaft annehmen werden“, sagt Blaskic. Und diese Mannschaft wird sich am kommenden Wochenende schon wieder etwas besser aufstellen können. Tim Grupp hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen, er wird wieder ins defensive Mittelfeld rücken. Sicher ausfallen werden dagegen Daniel Sanchez (Aufbautraining), Miladin Filipovic (Muskelfaserriss), Mustafa Sungur (krank) sowie Tim Scheible (Trainingsrückstand). Defensiv sei man zwar nach Großaspach nach wie vor die zweitstärkste Kraft der Liga, offensiv aber habe man gehörig Luft nach oben (30 Treffer). „Und das liegt in meiner Verantwortung als Trainer, Lösungen zu finden, um wieder mehr Torgefahr zu erzeugen. Egal ob aus Standards, aus dem Positionsspiel heraus oder über Durchbrüche über die Außenbahnen“, nimmt sich Blaskic selbst in die Pflicht.

Offensiv habe man zuletzt immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Die Folge: kein einziger Treffer in den vergangenen drei Partien. Dieser Fakt ist natürlich keinem bei den Verantwortlichen der Normannia entgangen - und daran wolle man arbeiten, begonnen am besten beim Göppinger SV.