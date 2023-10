Guter Essinger Auftritt, aber keine Punkte

Der TSV Essingen hat sein Heimspiel gegen den FC 08 Villingen denkbar knapp mit 1:2 verloren. Dabei führte man zur Pause verdient mit 1:0, die Gäste drehten die Partie allerdings nach dem Seitenwechsel. Essingen hatte noch Chancen auf den Ausgleich, doch es fehlte das Glück im Abschluss.

Im Vergleich zur Partie vor einer Woche in Reutlingen setzte Trainer Simon Köpf wieder auf eine Formation mit Viererkette. Blend Etemi bildete zusammen mit Lennart Ruther die Innenverteidigung, davor agierte Felix Nierichlo im zentralen Mittelfeld. Auf dem offensiven Flügel erhielt Tim Seifert den Vorzug.

Von Anfang an merkte man dem TSV an, dass er unbedingt den ersten Heimsieg der Saison landen möchte. In der siebten Minute wurde Seifert auf rechts schön freigespielt und fand nach einem feinen Dribbling im Rückraum Nierichlo, dessen Abschluss Villingens Keeper Dennis Klose nach vorne abwehrte, wo Seifert den Abpraller knapp am Tor vorbei setzte. Die favorisierten Gäste wurden nach 17 Minuten erstmals gefährlich. Nach einem Hackentrick auf der linken Seite und anschließender Flanke verpasste Marcel Sökler am langen Pfosten knapp. Kurze Zeit später ging dann der TSV in Führung: Der Eckball von Yusuf Coban geriet eigentlich zu flach, die Gästeabwehr konnte aber nicht klären und Filip Sapina brachte den Ball aus dem Getümmel zu Etemi, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Essingen machte es auch in der Folge gut, hielt die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fern und hatte kurz vor der Pause die Möglichkeit auf den zweiten Treffer: Coban setzte sich über rechts stark durch, nach seiner Hereingabe kam Niklas Groiß zum Abschluss, aber Klose parierte per Fußabwehr.

Die Gäste kamen schwungvoll aus der Kabine und konnten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielen: Essingen stand eigentlich kompakt in der Defensive, kam aber nicht so recht in die Zweikämpfe, am Ende stand Sökler knapp zehn Meter vor dem Tor frei und schoss ein zum 1:1. Kurz darauf war die Partie sogar komplett gedreht, als Tevfik Ceyhan nach einem zunächst abgewehrten Eckball auf der rechten Seite an den Ball kam und butterweich auf den langen Pfosten flankte, wo sich Sökler im Kopfballduell durchsetzte und zum 1:2 einköpfte. In der 66. Minute hätte Sökler beinahe den Hattrick geschnürt, seinen schönen Schuss aus knapp 20 Metern fischte Jerome Weisheit aber aus dem Winkel. In der Schlussphase versuchte der TSV noch einmal alles, um in die Partie zurück zu kommen und hatte durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich. Aber es sollte nicht sein für den TSV. Schon am Dienstag geht es für den TSV in der Liga mit dem Spiel in Backnang weiter. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.