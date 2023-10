Göppingen bestraft die Essinger Fehler

Der TSV Essingen bleibt zu Hause sieglos und verliert gegen den Göppinger SV mit 0:2. Die Gäste präsentierten sich vor allem in den entscheidenden Momenten abgezockter und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.

Eine Änderung nahm Trainer Simon Köpf im Vergleich zum Sieg in Backnang unter der Woche vor: Steffen Lang fehlte aus privaten Gründen, für ihn kam Tim Ruth in die Startformation und agierte auf seiner gewohnten Position rechts in der Viererkette, Patrick Funk rückte auf die linke Seite. Die knapp 300 Zuschauer in der Carento-Arena sahen zunächst eine von beiden Seiten intensiv geführte Partie ohne viele Highlights.

Die beste Göppinger Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Emmanuel McDonald in der 20. Minute, dessen Freistoß aus knapp 20 Metern Jerome Weisheit sehenswert aus dem Eck fischte. Auf Essinger Seite hatte Yusuf Coban in der 27. Minute einen Abschluss, nach Ablage von Lukas Rösch schlenzte der 26-Jährige knapp am langen Pfosten vorbei. Köpf analysierte den ersten Durchgang folgendermaßen: Wir sind gut gestartet, Göppingen ist dann aber nach und nach besser ins Spiel gekommen. Viele Zweikämpfe, wenig Chancen.“

Eine entscheidende Szene ereignete sich dann drei Minuten nach Wiederbeginn: Coban verlor im Mittelfeld einen Zweikampf gegen Adrian Freiwald. Der marschierte in Richtung Strafraum und versuchte zu schießen. Göppingens Stürmer Maximilian Ziesche lenkte den Ball an den Pfosten, von wo die Kugel McDonald vor die Füße fiel, der zum 0:1 abstauben konnte. Beinahe hätte Janik Wiedmann in der 61. Minute direkt nach seiner Einwechslung jubeln können, seine Direktabnahme vom Strafraumrand landete allerdings in den Armen von Gästekeeper Matthias Layer.

In der 67. Minute besorgte Göppingen dann die Vorentscheidung: Domenic Brück eroberte mit etwas hohem Bein den Ball im Zentrum, Frederik Schumann nahm die Kugel auf, dribbelte auf seinen linken Fuß und setzte das Leder aus knapp 18 Metern unhaltbar in den Winkel zum 2:0. Essingen versuchte anschließend noch einmal alles, um in die Partie zurück zu finden, doch zwingende Möglichkeiten sprangen nicht mehr wirklich heraus. „Göppingen hat es dann auch einfach richtig gut gemacht. Und wenn wir mal eine Chance hatten, haben wir nochmal versucht quer zu spielen anstatt selber zu schießen“ so Essingens Coach, der nach Schlusspfiff dann folgendes Fazit zog: „Wir haben heute gesehen, dass Göppingen individuell noch einen Tick über uns ist.“ In der kommenden Woche darf der TSV dann wieder auswärts ran. Am Samstag geht es zum ATSV Mutschelbach.

Essingen: Weisheit – Ruth (60. Wiedmann), Etemi (83. Paul), Ruther (87. Kuchtanin), Funk – Nierichlo – Seifert, Groiß (71. Kilic), Coban (60. Sapina), Melo - Rösch