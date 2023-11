Matthias Gastel, MdB von Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Verkehrsausschusses, hat den Standort des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead in Essingen besucht. Der KV Aalen-Ellwangen hatte Gastel eingeladen, um sich vor Ort ein Bild von den Anforderungen an den regionalen Verkehr zu machen und über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.

Einblick in den Eisenbahn-Wartungsstützpunkt

Durch die Führung mit Heiko Hoffmann, der Firma EUCO Rail und dem Geschäftsführer Fabian Amini von Go-Ahead erhielt er einen Einblick in den Eisenbahn-Wartungsstützpunkt. Die Firma EUCO Rail ist ein neues Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Die Mitarbeiter von EUCO Rail warten in Essingen die Züge und reparieren sie bei Bedarf. „66 Züge werden aktuell in der Werkstatt in Essingen reihum instandgehalten“, so Heiko Hoffmann. Zwei Züge pro Tag durchlaufen die Werkstatt und werden fit gemacht für den Einsatz auf der Schiene. Warum kommt es immer wieder zu Ausfällen? Und wieso sind so viele Züge verspätet? Fragen wie diese brachten anwesende Mitglieder des Grünen Kreisverbandes Aalen-Ellwangen beim Gespräch bei Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini hervor. Dieser konnte viele Dinge erklären und beantworten.

Pünktlicher, zuverlässiger und moderner Nahverkehr soll kommen

Amini versicherte, dass man daran arbeitet, für die Region einen pünktlichen, zuverlässigen und modernen Nahverkehr auf der Schiene zu gewährleisten. Dazu stellt Go-Ahead weiterhin Arbeitskräfte ein und ist zuversichtlich. Sein Unternehmen ist in kurzer Zeit aus dem Stand auf rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen ‐ keine leichte Aufgabe angesichts des Arbeitskräftemangels in allen Branchen. Leider seien die Schienenstrecken rund um Stuttgart, so auch im Remstal, dicht befahren und überlastet, zudem müssen sie die Überholungen des vorrangigen Fernverkehrs und teils des Güterverkehrs bewältigen. Auf Strecken sei man auf die Infrastruktur und den Service der Deutschen Bahn AG angewiesen, bei Bahnstationen von DB-Station&Service oder DB-Netz, da gebe es oft das Problem, das die Anlagen veraltet seien und täglich Störungen verursachen. Immer wieder komme es auch durch Bauarbeiten zu kurzfristigen Störungen, so dass der Zugverkehr nicht planmäßig möglich ist; weitere Verspätungen und Zugausfälle sind häufig die Folge. Die Fahrgäste sind nicht selten äußerst genervt ‐ und Bahnbetreiber Go-Ahead ist es auch.

Deutsche Bahn investiert kräftig in Bahnhöfe, Gleise und moderne Technik

Doch die Deutsche Bahn AG, der das Streckennetz der Eisenbahn in Deutschland zum größten Teil gehört, investiere jetzt kräftig in Bahnhöfe, Gleise und moderne Technik ‐ das ist gut so, bringe allerdings Baustellen und dementsprechend Einschränkungen während der Bauarbeiten mit sich, erklärt Amini. Go-Ahead kann daher nur so stabil und pünktlich fahren, wie es die Baustellen der DB ermöglichen. Störend sei allerdings die Kurzfristigkeit, diese fahrgastunfreundliche Planung und Durchführung der Arbeiten ‐ das geht so nicht. „Unsere Fahrgäste sind zu Recht sauer“, betont Amini. Der Besuch bot die Gelegenheit, mehr über die Organisation des regionalen Eisenbahnverkehrs zu erfahren und wie dieser in Essingen umgesetzt wird. Matthias Gastel betonte: „Der Zugverkehr ist für Pendler im ländlichen Raum unerlässlich. Ich hoffe, dass Go-Ahead weiterhin an der Lösung der Probleme arbeitet.“