Gmünd und Essingen unter Flutlicht gefordert

Der Fußball-Oberligist TSV Essingen gastiert bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) beim VfR Mannheim. Die Gastgeber haben sich nach einem mäßigen Saisonstart gefangen und sind gut in Form. Doch auch der TSV kann nach den vergangenen Ergebnissen selbstbewusst nach Mannheim reisen.

Was war das für ein emotionaler Höhepunkt am vergangenen Samstag in der CarentoArena. Da kämpfte die Mannschaft von Trainer Simon Köpf knapp eine Stunde in Unterzahl gegen den 1. CfR Pforzheim, hielt ein 2:2 bis in die Nachspielzeit, ehe Dean Melo bei seinem Comeback nach Zehenbruch zum Matchwinner avancierte. Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken kann man also am Freitag zum Auswärtsspiel nach Mannheim fahren. Neben den bekannten Ausfällen steht lediglich der nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrte Patrick Funk nicht zur Verfügung, ansonsten sind voraussichtlich alle Mann einsatzbereit. In der Innenverteidigung wird somit wohl wieder Blend Etemi neben Patrick Auracher auflaufen. In der Offensive hat Simon Köpf einige Optionen. Tim Seifert wird nach seinem Doppelpack gegen Pforzheim gute Chancen haben, wieder in der Startformation zu stehen.

Besondere Vorkehrungen aufgrund der späten Anstoßzeit trifft Köpf nicht: „Wir trainieren diese Woche nur zwei Mal, ansonsten ist alles wie immer.“ Der kommende Gegner ist ebenfalls Aufsteiger, hat aber in dieser Saison bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Nach schwachem Start musste Aufstiegstrainer Volkan Glatt nach dem 7. Spieltag gehen, Sportdirektor Hakan Atik fungiert seither als Interimstrainer. Unter seiner Leitung gewann der VfR fünf von neun Spielen und rangiert momentan einen Punkt vor dem TSV Essingen. Köpf stellt die individuelle Qualität des kommenden Gegners heraus: „Sie sind von den Einzelspielern mit am besten besetzt in der Liga. Seit dem Trainerwechsel gibt es einen positiven Trend. Sie haben einige Akteure, die jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden.“ Den Fokus will der Essinger Coach aber klar auf die eigenen Stärken legen: „Wenn wir uns trauen, Fußball zu spielen und immer wieder die Tiefe attackieren, sind wir gut.“ Gegen Pforzheim funktionierte darüber hinaus zu Beginn das hohe Pressing sehr gut ‐ exemplarisch das 1:0 nach einer Balleroberung tief in der gegnerischen Hälfte. „Wir wollen wieder genau so geschlossen auftreten wie zuletzt, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball“ so Köpf, der mit seiner Mannschaft zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben könnte.

Normannia zu Gast bei Mannschaft, die im Flow ist

Zu ungewohnten Zeit, bereits an diesem Freitagabend (20 Uhr), gastiert Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd beim Tabellenzwölften, dem FC Nöttingen zu Gast.

Dorthin reisen sie mit dem Sieg gegen den bis dato Tabellenführer Großaspach im Gepäck an. „Wir haben das Spielfeld klein gehalten du waren griffig in den Zweikämpfen. Der Favorit hatte nach 20 bis 25 Minuten keine Mittel mehr, uns ernsthaft in Verlegenheit zu bringen“, blickte Normannia-Trainer Zlatko Blaskic nicht ohne Stolz zurück auf. Das Spiel aber haben die Normannen seriös aufgearbeitet und richten bereits seit Montag einzig den Blick auf den kommenden Gegner ‐ und vom Tabellenstand lassen sich die Gmünder ebenfalls nicht blenden.

Nöttingen ist bereits seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, punktet somit seit Wochen gut und vor allem regelmäßig. Im Verbandspokal ist man zwischendurch in der Verlängerung am Regionalligisten Astoria Walldorf denkbar knapp, mit 0:1 nach Verlängerung ausgeschieden. „Das liegt vor allem daran, dass Nöttingen personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann, anders als noch zu Beginn der Saison. Nöttingen hat eine mutige, teilweise recht riskante Spielweise, was mir persönlich sehr gut gefällt“, sagt Blaskic über den kommenden Gegner. Die Akteure Hecht-Zirpel (sechs Tore) und Dobros (fünf) gelte es, in Schach zu halten, so Normannias Übungsleiter. „Wir wissen somit um die Schwere der Aufgabe, möchten aber dennoch mutig auftreten. Unser Ziel ist es, die 30-Punkte-Marke schon nach der Vorrunde erreicht zu haben“, so Blaskic.

Doch er erwartet mächtig Gegenwehr vom anderen FCN, schließlich möchte sich Nöttingen so schnell wie möglich aus der Gefahrenregion der Liga befreien. Anders als die Nöttinger kann Blaskic ganz und gar nicht aus dem Vollen schöpfen, die Ausfallliste hat sich wieder deutlich verlängert, nicht zuletzt wegen der jüngsten Verletzung von Henrick Selitaj (Schlüsselbein-Verletzung), die er sich im Duell mit Großaspach zugezogen hatte. Ihm droht nun noch eine Schulter-OP, in diesem Jahr wird er sicherlich nicht mehr eingesetzt werden können. Ein schmerzlicher Verlust für die Gmünder, im doppelten Sinne. „Diese Verletzung ist wirklich bitter, für den Jungen und für uns als Mannschaft. Aber so etwas gehört zu diesem Spiel leider dazu“, sagt Blaskic achselzuckend. Diesen Verlust werde man als Mannschaft auffangen, ist sich der Gmünder Trainer sicher.

Ebenfalls fehlen werden weiterhin Daniel Sanchez (nach Meniskus-OP) und Tim Scheible (Pfeiffersches Drüsenfieber). Adnan Rakic hat sich im Aufbautraining einen Faserriss in der Wade zugezogen, Louis Kaspar befindet sich im Aufbautraining und Luca Benz laboriert weiterhin an Kniebeschwerden. Selbstbewusst also, trotz der Personalnot, reist man am Freitag also zu einer Mannschaft, die einiges aufbieten wird, da sind sich die Gmünder ziemlich sicher.