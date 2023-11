Es tut sich was gegen den allmorgendlichen Stau in Essingen. Am „Flammenkreisel“ werden zwei Ampeln aufgestellt. Diese „Ad-hoc-Maßnahme“ hat das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) angeordnet, nachdem die Aalener Gymnasien Alarm geschlagen hatten: Ihre Essinger Schülerinnen und Schüler kommen wegen der Bauarbeiten an der B29 täglich zu spät zur ersten Stunde. Die Stadt Aalen will sich außerdem beim Landkreis dafür einsetzen, dass für den Schülerverkehr ein zusätzlicher Bus um 6.45 Uhr eingesetzt wird.

„Wegen der erneut mitgeteilten Verkehrsprobleme in Essingen, insbesondere des ÖPNVs/Schülerverkehrs, erfolgte am Dienstag, 21. November, zwischen 6.45 und 7.45 Uhr ein neuerlicher Vororttermin unter Beteiligung der Gemeinde Essingen, des Polizeipräsidiums Aalen, des Landratsamts Ostalbkreis als Verkehrsbehörde, eines Vertreters des ÖPNV sowie des Regierungspräsidiums Stuttgart“, schreibt RP-Pressereferentin Lisa Schmidt in einer Stellungnahme. Es habe sich gezeigt: „Zwischen 6.45 und circa 8.15 Uhr ist in diesem Streckenabschnitt ein extrem hohes Verkehrsaufkommen gegeben.“ Einige bereits im Oktober vorgenommenen Maßnahmen würden zwar eine Verbesserung darstellen, hätten aber nicht „zu der gewünschten dauerhaften Verflüssigung des Verkehrs geführt“.

Das Regierungspräsidium vermutet, dass die „sichtbare Zunahme des Verkehrsaufkommens ab circa Mitte Oktober“ im größtenteils entfallenen Zweiradverkehr und den Umstieg aufs Auto sowie an dem Umstand liegt, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ‐ und damit Verkehrsteilnehmende ‐ jahreszeitbedingt einen späteren Arbeitsbeginn hätten als in den Sommermonaten.

Wesentlicher Grund für den sehr stockenden Verkehrsfluss in der Bahnhofstraße (L 1165) vom Feuerwehrgerätehaus bis zum Kreisverkehr Bahnhofstraße/Heerweg/ seien die „überaus starken Verkehrsströme aus der Limesstraße und aus dem Heerweg“. Diese Straßen nutzen viele Autofahrer, um dem Stau in der Bahnhofstraße zu entgehen.

Beim Vor-Ort-Termin habe Einigkeit darin bestanden, dass versucht werden müsse, den Hauptverkehr „zu verflüssigen und zu verstetigen“. Um dies nun zu erreichen, sei von allen Beteiligten eine Signalisierung des „Flammenkreisverkehrs“ als notwendig erachtet worden, berichtet die Pressereferentin. Es werde die Aufstellung einer Ampel in der Limesstraße und im Heerweg vor der Einfahrt in den Kreisel angeordnet. So solle durch entsprechende Rotphasen im Zuge der Bahnhofstraße ein erhöhter Verkehrsfluss erreicht werden und sich somit eine Verbesserung der ÖPNV-Situation einstellen.

Weitere Eingriffe im Zuge der B 29 seien nicht von allen Beteiligten befürwortet worden, weshalb in diesem Bereich aktuell keine weiteren Maßnahmen umgesetzt würden, so Lisa Schmidt weiter.

Die teilweise kursierenden Ideen, Ausweichstrecken für den ÖPNV über die Humboldtstraße („Alter Heerweg“) beziehungweise die Aalener Straße/“Dauerwangstraße“/Mantelhofstraße zu schaffen, seien beim Vor-Ort-Termin von allen Beteiligten verworfen worden. Grund sei, „ dass hier eine erhebliche Verkehrsgefährdung gesehen wird, und zwar sowohl für den Fahrzeugverkehr wie auch für den Schülerverkehr, da hierfür die bestehenden Linienbushaltestellen im Zuge der Bahnhofstraße verlegt werden müssten“, so das RP.

Auch die Stadt Aalen sieht Handlungsbedarf beim B29-Stau und hat im Gespräch mit den Schulleitungen und Elternbeiräten ihre Unterstützung zugesagt. Das berichtet die städtische Pressesprecherin Karin Haisch. Für die Schülerbeförderung liege die Zuständigkeit beim Landkreis. Die Stadt wolle sich deshalb beim Landkreis dafür einsetzen, dass die Transportkapazitäten angepasst werden und ein zusätzlicher Bus um 6.45 Uhr eingesetzt werde. Dieser Bus werde aktuell aufgrund der bekannten Verspätungen der normalerweise genutzten Busse um 7.09 Uhr als Ausweichmöglichkeit genutzt und sei meist überfüllt. Denn mit ihm erreichten die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn ihre Schulen.