Das ist sicherlich eines der interessantesten Testspiele in diesem Ostalb–Sommer gewesen. Oberliga–Aufsteiger TSV Essingen hat am Dienstagabend den Bundesliga–Aufsteiger 1. FC Heidenheim zu Gast gehabt. Zwei Aushängeschilder der Ostalb — und daran waren nicht wenige interessiert. Bereits im Vorfeld waren weit über 1000 Karten verkauft worden, über 1500 waren am Ende gekommen. Am Ende hat sich der FCH standesgemäß mit 6:1 (3:1) durchgesetzt, allerdings gegen ein phasenweise stark spielendes Essingen.

Szenenapplaus nach der Ecke und dann folgt auch schon der Essinger Treffer

Der TSV kam auch besser rein in die Partie. Als die erste Ecke heraussprang, gab es Szenenapplaus (5. Minute). Nach dieser köpfte Lukas Rösch nur knapp neben das Tor. Der Oberligist bot ordentlich Paroli und brachte die zahlreichen Zuschauer schließlich zum Jubeln. Yusuf Coban mit unnachahmlichen Solo durchs Mittelfeld bediente Dean Melo, der den Ball frech über Heidenheims Nachwuchstorwart Frank Feller zum 1:0 lupfte (12.). „In den ersten Minuten war Essingen besser und hat verdient die Führung erzielt“, sagte nach dem Abpfiff FCH–Trainer Frank Schmidt ehrlich. Das weckte den Bundesligisten jedoch aus seiner Anfangslethargie. Kevin Sessa bediente Florian Pick im Rückraum, der prompt ausglich (15.).

TSV–Stadionsprecher feiert die Heidenheimer Tore

TSV–Stadionsprecher Alexander Neugebauer feierte den Treffer wie sonst nur bei Essinger Toren, sogar das FCH–Lied wurde angestimmt. Freundschaft war deutlich zu spüren, so soll es doch sein. Danach neutralisierten sich die Teams im Mittelfeld, ehe der Favorit die Zügel abermals anzog. Vor allem Essingens Schlussmann Tom Österle konnte sich mehrfach auszeichnen. So parierte er stark gegen Stefan Schimmer (25.), der nach einem Steckpass von Nikola Dovedan frei durch war. Wieder Dovedan bediente Christian Kühlwetter, der ebenfalls in Österle seinen Meister fand (29.). Da die Vorlagen nicht verwertet wurden, machte es Dovedan kurzerhand selbst. Wunderschön zirkelte er das Leder exakt in den Winkel zum 2:1 (36.). Kühlwetter hätte dann zwingend per Kopf erhöhen müssen, köpfte Österle aber direkt in die Arme (37.). Eine Minute später machte er es besser, traf aus rund 18 Metern flach zum 3:1 für die Gäste.

Auracher mit breitem Grinsen im Gesicht

Gegen den FCH sollte jeder spielen und so wechselte Patrick Auracher, der den im Urlaub weilenden Essinger Cheftrainer Simon Köpf vertrat, munter durch, was dem eigenen Spiel nicht gut tat. Dovedan (51.) und Schimmer per Doppelpack (59., 80.) machten das halbe Dutzend voll. Nach diesem 6:1 aber waren alle zufrieden. „Hätte mir vorher jemand gesagt, dass wir ein Tor erzielen und nur sechs bekommen, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte Auracher lachend.