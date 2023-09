Frauenteam des LAC Essingen gewinnt Bronze

Nach der Premiere im vergangenen Jahr sind die diesjährigen Teammeisterschaften in Niefern ausgetragen worden. Der Termin war sicherlich so kurz nach der Ferienzeit etwas unglücklich gewählt doch tat dies dem Ansporn der Athletinnen, Punkte für ihre Mannschaft zu sammeln keinen Abbruch. Da in Essingen am gleichen Tag der U16 Vergleichskampf stattfand ging leider nur ein Team des LAC Essingen bei diesen Meisterschaften an den Start.

Mannschaftsführerin Carina Bihlmaier hatte ein schlagkräftiges Team mit Nadine Bange, Verena Knecht, Maike Nowka, Kim Weber, Laura und Marie Frey zusammengestellt. Bis zur letzten Disziplin war für Spannung gesorgt und um jeden Punkt wurde gefightet. Eröffnet wurde der lange Wettkampftag mit der 4x100-Meter-Staffel. Nadine Bange, Maike Nowka, Laura Frey und Kim Weber konnten sofort mit der zweitbesten Laufzeit mit 53,44 Sekunden (1060 Punkte) wichtige Punkte sammeln. Mit der Tagesbestweite von 10,41 Metern im Kugelstoßen durch Carina Bihlmaier und 8,47 Metern durch Nadine Bange, sowie 7,42 Metern durch Verena Knecht konnte der zweite Platz auch nach der zweiten Disziplin gehalten werden. Nach den 100 Metern, in dem Laura Frey mit 14,17 Sekunden, Kim Weber in 14,29 Sekunden und Maike Nowka (14,51 Sekunden) punkteten, rückte die Konkurrenz dem Essinger Team näher. Beim anschließenden Speerwurf ließen Carina Bihlmaier, Nadine Bange und Verena Knecht nichts anbrennen und sammelten weitere wichtige Punkte. Nach der fünften Disziplin dem Weitsprung fiel das Team trotz ordentlicher Sprünge von Bihlmaier und Nowka auf den vierten Platz zurück. Der Rückstand auf einen Medaillenplatz betrug nun 21 Punkte. Für Spannung war damit über die 800 Meter gesorgt. Laura und Marie Frey zeigten über die 800 Meter auf der zweiten Stadionrunde gute Steherqualitäten und konnten den knappen Punkterückstand in einen fünf Punkte Vorsprung umwandeln. Der Gewinn der Bronzemedaille war der Lohn für einen großartigen Teamgeist.