Flutlichtspiel beim VfR

(an) Der Fußball-Oberligist TSV Essingen gastiert bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) beim VfR Mannheim. Die Gastgeber haben sich nach einem mäßigen Saisonstart gefangen und sind gut in Form. Doch auch der TSV kann nach den vergangenen Ergebnissen selbstbewusst nach Mannheim reisen.

Was war das für ein emotionaler Höhepunkt am vergangenen Samstag in der CarentoArena. Da kämpfte die Mannschaft von Trainer Simon Köpf knapp eine Stunde in Unterzahl gegen den 1. CfR Pforzheim, hielt ein 2:2 bis in die Nachspielzeit, ehe Dean Melo bei seinem Comeback nach Zehenbruch zum Matchwinner avancierte. Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken kann man also am Freitag zum Auswärtsspiel nach Mannheim fahren. Neben den bekannten Ausfällen steht lediglich der nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrte Patrick Funk nicht zur Verfügung, ansonsten sind voraussichtlich alle Mann einsatzbereit. In der Innenverteidigung wird somit wohl wieder Blend Etemi neben Patrick Auracher auflaufen. In der Offensive hat Simon Köpf einige Optionen. Tim Seifert wird nach seinem Doppelpack gegen Pforzheim gute Chancen haben, wieder in der Startformation zu stehen.

Besondere Vorkehrungen aufgrund der späten Anstoßzeit trifft Köpf nicht: „Wir trainieren diese Woche nur zwei Mal, ansonsten ist alles wie immer.“ Der kommende Gegner ist ebenfalls Aufsteiger, hat aber in dieser Saison bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Nach schwachem Start musste Aufstiegstrainer Volkan Glatt nach dem 7. Spieltag gehen, Sportdirektor Hakan Atik fungiert seither als Interimstrainer. Unter seiner Leitung gewann der VfR fünf von neun Spielen und rangiert momentan einen Punkt vor dem TSV Essingen. Köpf stellt die individuelle Qualität des kommenden Gegners heraus: „Sie sind von den Einzelspielern mit am besten besetzt in der Liga. Seit dem Trainerwechsel gibt es einen positiven Trend. Sie haben einige Akteure, die jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden.“ Den Fokus will der Essinger Coach aber klar auf die eigenen Stärken legen: „Wenn wir uns trauen, Fußball zu spielen und immer wieder die Tiefe attackieren, sind wir gut.“ Gegen Pforzheim funktionierte darüber hinaus zu Beginn das hohe Pressing sehr gut ‐ exemplarisch das 1:0 nach einer Balleroberung tief in der gegnerischen Hälfte. „Wir wollen wieder genau so geschlossen auftreten wie zuletzt, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball“ so Köpf, der mit seiner Mannschaft zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben könnte.