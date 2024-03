Nach drei Siegen zum Auftakt ins neue Jahr musste der TSV Essingen aus Ravensburg mit leeren Händen zurückkehren. Die Gastgeber präsentierten sich in den entscheidenden Situationen den Tick zweikampfstärker und präziser und waren unter dem Strich der verdiente Sieger.

Ruth und Rösch starten

Zwei Änderungen nahm Cheftrainer Simon Köpf im Vergleich zum Heimsieg gegen Holzhausen vor: Tim Ruth und Lukas Rösch rutschten in die Startformation, Dean Melo und Erman Kilic blieben dafür zunächst auf der Bank. Die Partie begann mit viel Essinger Ballbesitz, die Gastgeber wählten einen eher defensiven Ansatz und lauerten auf Umschaltsituationen. Die einzige Möglichkeit in der Anfangsphase hatte Tim Seifert nach 14 Minuten, als er seinen Gegenspieler auf der linken Seite aussteigen ließ, aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz traf. Köpf war teilweise zufrieden mit den ersten Minuten: „Wir sind ganz gut reingekommen, hatten viel den Ball, haben aber mit zu wenig Überzeugung gespielt und immer wieder das Tempo aus den Angriffen genommen.“

Trainer Köpf übt Kritik

Ravensburg kam nach knapp einer halben Stunde erstmals in eine gefährliche Situation, der Abschluss von Jannik Fippl strich knapp vorbei. Köpf kritisierte im Nachgang die Phase vor der Pause: „Wir haben uns etwas den Schneid abkaufen lassen. Ravensburg hat die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Zudem haben wir uns zu viele Ballverluste geleistet.“ Der Führungstreffer in der 43. Minute entstand aus einem Einwurf, der FV verlagerte gut auf die linke Seite, Philipp Kirsamer bekam im Sechzehner den Ball und bediente Gabriel Galinec, der zum 1:0 einschob. Kurz nach Wiederbeginn hatte Marek Bleise nach Querpass von Kirsamer die Riesenchance auf das 2:0, schoss jedoch aus kurzer Distanz über den Kasten. Kurz darauf dann die große Ausgleichschance für den TSV: Den Eckball von Yusuf Coban köpfte Niklas Groiß auf das Tor, Ravensburgs Schlussmann Roman Castelucci parierte mit einem Reflex und Janik Wiedmann setzte den Abpraller aus kurzer Distanz per Kopf über das Tor.

Ausgleich war möglich

„Nach der Ravensburger Großchance haben wir uns gesteigert, waren dran und hätten den Ausgleich machen können“, so Köpf. Doch die Gastgeber nutzten ihre nächste Möglichkeit eiskalt: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schaltete Ravensburg schnell um und der gerade eingewechselte Daniel Schachtschneider erzielte abgeklärt das 2:0 (61. Minute). „Wir haben nach dem 0:2 offensiv umgestellt, hatten einige Chancen im Ansatz, sind aber nicht mehr richtig gefährlich geworden“, so der Coach zur Schlussphase. Groiß und Rösch setzten ihre Kopfbälle jeweils knapp vorbei, auf der anderen Seite verpasste Ivo Colic die Entscheidung. Es blieb letztendlich beim 2:0 und damit der ersten Essinger Niederlage in diesem Jahr.

Tore: 1:0 Galinec (43.), 2:0 Schachtschneider (61.).