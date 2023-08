Essinger Oberliga–Premiere misslingt

Der TSV Essingen hat das erste Oberliga–Spiel der Vereinsgeschichte mit 0:2 gegen den FC Denzlingen verloren. Beide Treffer für den Aufsteiger fielen in der zweiten Halbzeit.

Essingen startet gut in Partie — der Pfosten verhindert den Führungstreffer

In der Startelf standen mit Filip Sapina und Tim Seifert zwei Neuzugänge. Auf der Torhüterposition bekam Jerome Weisheit das Vertrauen ausgesprochen. Der TSV hatte bereits in der zweiten Minute die erste Möglichkeit. Dean Melo bediente auf der linken Seite Filip Sapina, doch sein Abschluss ging über das Tor. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die Essinger gut im Spiel drin, gefährliche Chancen waren allerdings Mangelware. Nach genau einer halben Stunde hätte sich der TSV beinahe über das erste Oberliga–Tor freuen können. Ein Freistoß von Yusuf–Serdar Coban landete bei Tim Seifert, dieser zog ab, doch der Ball ging letztlich nur an den Pfosten. So stand es zur Pause 0:0. Das Spiel der Denzlinger war bis zum Strafraum ordentlich, doch die TSV–Abwehr stand sicher und so hatten die Gäste im ersten Durchgang keine einzige Möglichkeit.

Denzlingen ist zweimal eiskalt vor dem Tor

Das sollte sich dann aber in der zweiten Halbzeit ändern. Mit dem ersten gelungenen Angriff gelang prompt die Führung. Kapitän Karl–Luis Dees konnte von der rechten Seite unbedrängt flanken. Fabian Amrhein köpfte und traf zur 1:0–Führung (53. Minute). Torhüter Jerome Weisheit war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, den Rückstand konnte er nicht verhindern. Essingen war von diesem Rückschlag beeindruckt, denn nun war Denzlingen am Drücker. Lediglich elf Minuten später fiel der zweite Treffer für die Gäste. Fabian Amrhein bediente Issa Boye. Dieser umkurvte TSV–Schlussmann Jerome Weisheit und erzielte das 2:0. In der 72. Minute hätte Denzlingen alles klarmachen können. Karl–Luis Dees scheiterte an Jerome Weisheit, der stark parierte.

Zahlreiche Kopfball–Möglichkeiten in der Schlussphase

In der letzten Viertelstunde baute Essingen viel Druck auf und kam auch zu Chancen. Nach einem Eckball von Yusuf–Serdar Coban köpfte Niklas Groiß knapp am Tor vorbei. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war es dann Janik Wiedmann, der per Kopfball den Anschlusstreffer verpasste. Die Uhr tickte nun gnadenlos gegen den TSV. Die letzte Chance der Partie hatte wieder Essingen — und wie sollte es anders sein, per Kopfball. Dieses Mal verpasste Lukas Rösch das 1:2. So blieb es letztlich beim bitteren 0:2 aus Sicht des TSV. „Die Niederlage tut richtig weh. Wir hatten uns viel vorgenommen für das Spiel. In meinen Augen hatten wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, dabei hätten wir in Führung gehen müssen. Wir wollten in der zweiten Halbzeit so weiterspielen, eine Viertelstunde lang hatten wir das aber gar nicht mehr auf den Platz bekommen und haben Leichtsinnsfehler gemacht. Das hat Denzlingen eiskalt bestraft“, so das Fazit von Co–Trainer Patrick Auracher, der Trainer Simon Köpf urlaubsbedingt vertritt. Ähnlich sah es Kapitän Tim Ruth: „Die ersten 45 Minuten haben wir es durchaus gut gemacht und wir hätten durchaus ein Tor machen können. Wir sind verhalten aus der Kabine gekommen und haben die Dinge, die wir in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, vernachlässigt. Zwei nicht ganz konsequent verteidigte Aktionen führten schließlich zu den beiden Gegentoren. Heute hätten wir noch 120 Minuten spielen können und es wäre auch kein Tor mehr für uns gefallen.“ Am kommenden Samstag tritt der TSV beim FSV 08 Bietigheim–Bissingen an. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.

TSV: Weisheit - Ruth (81. Kilic), Ruther, Etemi, Koci (60. Nierichlo) - Funk, Coban, Sapina (66. Rösch), Seifert, Melo (75. Wiedmann) - Groiß

Tore: 0:1 Dees (53.), 0:2 Boye (64.).