Essinger Heimkomplex hält an

— Ein Punkt aus drei Heimspielen lautete die bittere Bilanz des Aufsteigers Essingen nach vier Heimspielen in der Oberliga. Dass sich an der mageren Punktausbeute auch nach dem vierten Heimspiel gegen das Oberliga–Urgestein Ravensburg nichts änderte, lag zum einen an einem cleveren Gegner, der aus einer kompakten Abwehr heraus jederzeit Herr der Lage war und mit seinen schnellen Kontern stets für Gefahr für das Essinger Tor sorgte.

Dabei begann die von beiden Seiten intensiv geführte Partie vielversprechend für die Hausherren. So sorgte deren erste Ecke für Gefahr im Ravensburger Strafraum. Doch Mesic im Ravensburger Tor entschärfte mit einer Glanzparade den platzierten Kopfball von Rösch (3.). Nach diesem Einstand nach Maß blieben die Gastgeber am Drücker, agierten vor dem Tor jedoch zu ungenau. Da genaue Zuspiel fehlten wurde um jeden Ball gekämpft und vieles war dem Zufall geschuldet. So auch, als der Ball aus dem Getümmel vor dem Ravensburger Tor zum alleine vor dem Mesic stehenden Rösch gelangte. Dieser war aber mindestens genauso überrascht wie die Zuschauer und so konnte Mesic auch diese Situation klären (13.). Dies schien für die Gäste das Signal gewesen zu sein, ihrerseits einmal dem gegnerischen Strafraum einen Besuch abzustatten (16.). Doch der Ball trudelte ins aus und Essingen schickte sich wieder an, die Anfangsoffensive fortzusetzen.

Doch Schachtschneider nutzte ein ungenaues Zuspiel an der Mittellinie, grätschte dazwischen und ließ Weisheit im Essinger Tor keine Chance. Eine kalte Dusche, die den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt auf den Kopf stellte (18.).

Die Hausherren schüttelten sich kurz und hatten nach einem schönen Solo von Ruth auf der rechten Seite die Chance zum Ausgleich, doch sowohl Rösch als auch Wiedmann konnten der Flanke nicht die gewünschte Richtung geben (20.). Essingen drängte weiter und nach Zuspiel von Melo und Coban kam Lang im Sechzehner frei zum Schuss, doch auch in diesem Duell blieb Mesic Sieger und lenkte den Ball zur Ecke.

Wie schon bei der ersten Ecke brannte es im Ravensburger Strafraum, ehe Mesic zur nächsten Ecke klären konnte. Und diese brachte dann den ersehnten und fälligen Ausgleich. Nachdem Wiedmann per Kopf verlängerte, reagierte Etemi im Getümmel am schnellsten — 1:1 (32.). Wer jetzt dachte, dass Essingen das Momentum nutzen und nachlegen kann, wurde eines Besseren belehrt. Anspiel, und nach zwei Stationen kommt der Ball zu Colic, der diesen aus 35 Meter trocken und platziert zur erneuten Ravensburger Führung im rechten Torwarteck versenkte (33.).

Der Treffer zeigte Wirkung die Ravensburger Offensive um Schachtschneider hatte ihre wahre Freude daran, die Essinger Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit zu bringen. So dauerte es bis zu 39. Minute ehe Mesic wieder ins Spielgeschehen eingreifen musste. Und hätte ein Essinger Angreifer nach einem Schuss von Coban etwas schneller reagiert… so konnte Mesic den Ball im Nachfassen unter Kontrolle bringen (40.).

Auch in der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Während sich die Hausherren mit ungenauen und schlampigen Zuspielen das Leben selbst schwer machten, agierten die Gäste von Minute zu Minute zielstrebiger und sicherer, während die Essinger Spieler vom Publikum anstecken liesen, mehr und mehr Fehler machten und immer ungeduldiger wurden. So glich diese Halbzeit mehr dem Wettrennen zwischen Hase und Igel, denn einer kontrollierten Offensive. Egal was Essingen versuchte, stets stand ein Ravensburger parat und konnte die Situation klären. Mit einem vierfach–Wechsel versuchte Simon Köpf seine Mannschaft nachmals auf Spur zu bringen, doch auch danach wartete man als neutraler Beobachter eher auf das entscheidende 3. Tor der Gäste, denn auf den Ausgleichtreffer der Hausherren.

Den einzigen Vorwurf, den sich die Ravensburger gefallen lassen müssen ist, dass sie mit den Konterchancen sehr fahrlässig umgingen. Essingen hatte zudem Glück, als Schachtschneider nach einem Zweikampf im 16er zu Boden ging und die Pfeife von Schiedsrichter Wituschek stumm blieb (58.). So hätten Funk (84.) und Ruth (90.+1) die Essinger Schlussoffensive krönen können, doch auch hier zeigte sich die Ravensburger Hintermannschaft abgeklärt und feierte so einen verdienten Auswärtssieg.

Das Fazit von Trainer Simon Köpf: „Das war heute eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben heute einfach überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Wir haben von der ersten Minute an schlecht Fußball gespielt. Wir sind schlecht angelaufen, hatten eine schlechte Zweikampfführung und ein schlechtes Passspiel, was uns eigentlich sonst immer auszeichnet. Um gut Fußball zu spielen muss man viel Ballbesitz haben. Das ist uns heute bis auf kleine Phasen auch nicht gelungen. Deswegen haben wir unterm Strich auch absolut verdient verloren. Ravensburg hat einfach das gemacht was sie können. Sie sind hinten brutal kompakt gestanden, wenig zugelassen und hatten aber noch viele Konterchancen. Daher müssen wir eigentlich froh sein, dass wir Mitte der zweiten Halbzeit nicht noch mehr Dinger kassieren. Irgendwie hat heute jeder gemacht was er wollte und nicht das, was wir wollten.“

TSV Essingen: Weisheit – Ruth, Ruther, Etemi, Groiß, Coban (63. Funk), Nierichlo (63. Sapina), Lang, Melo (63. Seifert), Wiedmann 63. Kilic), Rösch (79. Leidenbach)