Unter dem Strich war es ein Arbeitssieg für den TSV Essingen im Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Offenburg. Dean Melo und Tim Seifert waren die Torschützen. Bei der Entstehung des 1:0 waren die beiden Lager aufgrund eines möglichen Fouls anderer Meinung.

Köpf rotiert

Drei Änderungen nahm Cheftrainer Simon Köpf im Vergleich zur Partie in Ravensburg (0:2) vor. Lennart Ruther musste aufgrund einer Wadenverletzung passen, dafür war Patrick Auracher wieder fit und bildete zusammen mit Patrick Funk die Innenverteidigung. Darüber hinaus spielten Dean Melo und Erman Kilic, Jannik Pfänder sowie Tim Ruth nahmen dafür erst einmal auf der Bank Platz. Die erste ganz dicke Chance gehörte den Gästen nach vier Minuten, als Yves Borie über links durch war und frei auf Jerome Weisheit zusteuerte. Der Essinger Schlussmann verkürzte geschickt den Winkel und parierte den Abschluss des Offenburger Angreifers. Der erste gefährliche Essinger Abschluss ließ 24 Minuten auf sich warten: Coban behauptete mit einem robusten Zweikampf im Mittelfeld den Ball und leitete über die rechte Seite ein. Tim Seifert ging im Sechzehner ins Dribbling und legte die Kugel mustergültig in die Mitte, wo Melo zum 1:0 einschieben konnte. Bei der Bewertung des Zweikampfes im Vorfeld gingen die Meinungen auseinander. Während die Offenburger ein klares Foul erkannt haben wollten, war es für Köpf eine korrekte Entscheidung: „Nach der Linie, die der Schiedsrichter schon davor hatte, darf er es nicht pfeifen. Der Gegenspieler geht in den Arm rein. Deshalb war es aus meiner Sicht richtig, weiterlaufen zu lassen.“

250 Zuschauer vor Ort

Mit der Führung im Rücken agierte der Aufsteiger dann defensiv stabil, hatte im Vorwärtsgang aber nach wie vor wenig Zwingendes zu bieten. „Wir haben viel zu lange gebraucht im Spiel nach vorne“, monierte Köpf ein Manko seiner Mannschaft. Auracher hätte nach 37 Minuten nach Flanke von Funk den zweiten Treffer machen können, traf mit seinem Kopfball aber nur den Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich den knapp 250 Zuschauern in der Carento-Arena ein ähnliches Bild. Offenburg spielte ordentlich mit, doch Essingen stand stabil und ließ keine gefährlichen Aktionen mehr zu.

Seifert stellt auf 2:0

Ein schön vorgetragener Angriff brachte in der 74. Minute dann die Vorentscheidung: Jannik Wiedmann leitete über rechts mit einem Tempodribbling ein, Lukas Rösch steckte durch für den durchstartenden Ruth, dessen Querpass klatschte Offenburgs Torwart Lion Wellnitz nach vorne, Rösch scheiterte mit seinem Schuss noch, doch Seifert verwertete den Abpraller zum 2:0. Das Spiel schien entschieden, doch die Gäste gaben nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Luca Kehl noch zum Anschlusstreffer, der am langen Pfosten per Kopf erfolgreich war. So gab es noch drei spannende Schlussminuten, die der TSV jedoch souverän über die Bühne brachte. Köpf zog folgendes Fazit: „Wir haben nicht gut gespielt, aber wir haben gewonnen und darauf kommt es am Ende an. Insgesamt ist es trotzdem ein verdienter Sieg.“